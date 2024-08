Polémica en Florida por plan de Ron DeSantis de construir campos golf en parques estatales

La polémica propuesta de la Administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de construir en parques estatales campos de golf, hoteles y canchas de pickleball ha generado una fuerte polémica entre ambientalistas, que ya obligó a desistir a una fundación interesada en una de estas construcciones en reservas que albergan especies endémicas.

El Departamento para la Protección del Medioambiente de Florida comunicó este domingo la cancelación de la construcción de campos de golf en el parque estatal Jonathan Dickinson, ubicado en el condado de Martin, en la costa este del estado.

Por el momento, esta es la única propuesta retirada oficialmente de un total de nueve presentadas por el Gobierno, que "incluían hoteles, canchas de pickleball, disc golf y más", dijo este lunes a EFE Erika Zambello, portavoz de Audubon Florida.

Esta organización "no apoya ninguna de las propuestas", aseguró la portavoz de esta organización de conservación, la más influyente de Florida.

Audubon Florida había cuestionado la iniciativa y señalado con ironía que "los campos de golf en Treasure Coast (una región del sureste de Florida) no son una especie amenazada".

La organización recordó que el parque estatal Jonathan Dickinson es "el ancla y el último y mejor bastión regional para el arrendajo de Florida, una especie de ave amenazada y la única que se encuentra en Florida y en ningún otro lugar".

"Destruir 1.000 acres (405 hectáreas) de hábitat crítico para arrendajos de Florida, tortugas de tierra y muchas otras especies emblemáticas de Florida es lo opuesto a lo que representan los parques estatales", señaló Zambello.

La ambientalista destacó que el citado parque estatal es un hábitat para la vida silvestre, residente y migratoria, así como una "isla de la Florida salvaje para los floridanos".

Esta controvertida propuesta estaba impulsada por la fundación Tuskegee Dunes y contemplaba el desarrollo de campos de golf en el parque estatal Jonathan Dickinson, una propuesta que generó de inmediato fuertes críticas.

Hasta el punto que la citada fundación tuvo que emitir un comunicado en su web en el que anunciaba la retirada de su plan.

"Hemos recibido comentarios claros de que el Parque Estatal Jonathan Dickinson no es el lugar adecuado. No entendíamos el panorama de la comunidad local y agradecemos la claridad. No seguiremos construyendo en el querido Parque Estatal Jonathan Dickinson", señala Tuskegee Dunes.

La fundación subrayó que su único objetivo era "invitar a las familias a disfrutar del gran juego de golf", al tiempo que "realzar la belleza natural del querido entorno de Florida".

Las otras propuestas afectan a los parques estatales Topsail Hill Preserve, Grayton Beach, Camp Helen, Honeymoon Island, Hillsborough River, Oleta River, Dr. Von Mizell-Eula Johnson y Anastasia, además del mencionado.

Los grupos ambientalistas defienden que los parques estatales son clave para preservar el hábitat esencial para la vida silvestre y las plantas raras y "nos conectan con nuestra historia, protegen a nuestras comunidades de los incendios forestales, inundaciones y las floraciones de algas nocivas".