Venezolanos piden la salida de Maduro en protestas masivas en América y España

Los venezolanos se volcaron este sábado a las calles en América y España para denunciar el fraude que consideran ocurrió en las elecciones del pasado 28 de julio cuando, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente Nicolás Maduro se impuso con el 51,95 % de los votos frente al candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, que alcanzó el 43,18 %.

En medio de la ola de calor que se registra en el sur de Florida, los venezolanos en el exilio mostraron su apoyo a la líder de la oposición, María Corina Machado, y al que consideran el presidente electo de su país, González Urrutia, quien ya fue reconocido por Estados Unidos y varios países de la región como ganador.

Una de las primeras en tomar la palabra fue María Teresa Morín, del Comando con VZLA, quien recordó a los presos políticos venezolanos, "incluso a mis compañeros, algunos detenidos, otros asilados en la Embajada argentina en Caracas, que ahora protege Brasil".

La líder opositora María Corina Machado ondea una bandera nacional mientras saluda a sus partidarios durante un mitin en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matias Delacroix)Matias Delacroix

En EE.UU., donde hay unos 750.000 venezolanos, de los cuales el 60 % está en el sur de Florida, según datos oficiales, las convocatorias de apoyo a la oposición se multiplicaron en varias ciudades, incluyendo a Nueva York.

"Libertad", "Hasta el final", "Maduro genocida", "Ni un muerto más", "muerte al comunismo" y "abajo las cadenas" fueron algunas de las consignas que se escucharon a lo largo de las más de tres horas que duró el encuentro.

A diferencia de la polarizada campaña electoral de Estados Unidos, en la actividad que tuvo lugar en Miami líderes electos de la ciudad de todas las afiliaciones partidistas se unieron en la tarima y prometieron "luchar juntos en apoyo a los venezolanos".

"Estoy muy orgullosa de tener la mayor concentración de venezolanos en Estados Unidos", dijo la demócrata Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.

Por su parte, Christi Fraga, alcaldesa de Doral, la ciudad considerada el epicentro de la comunidad venezolana en Miami, afirmó que han enviado "más de 400 cartas a senadores y representantes en Washington exigiendo que se mantengan atentos sobre todo lo que tiene que ver con Venezuela".

Al tiempo, el comisionado (concejal) de Miami Joe Carollo manifestó que lo de hoy fue "solo el principio" ya que habrá "actividades en otras partes del país para que el tema de Venezuela no salga de los titulares de Estados Unidos".

Latinoamérica grita "libertad" para Venezuela

Hombres sostienen un cartel que dice "Argentinos con Venezuela" durante una protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela en Buenos Aires el 3 de agosto de 2024. (Foto de TOMAS CUESTA / AFP)AFP

Cientos de manifestantes se agolparon alrededor del Obelisco, en Buenos Aires, enarbolando banderas venezolanas y portando carteles que decían "Venezuela libre", "basta de dictadura", "justicia y libertad", "nadie dijo que sería fácil" o "prohibido rendirse".

El vicecanciller de Argentina, Leopoldo Sahores, presente en la concentración, les dijo a los venezolanos que “cuentan con el apoyo del Gobierno y, más importante aún, de todo el pueblo argentino”.

Sahores precisó que en Argentina, en donde viven entre 220.000 y 250.000 venezolanos, "hay un presidente que tiene una convicción, defender el Estado de derecho, defender la democracia, las libertades individuales y los derechos humanos".

Con ello enfatizó que el mandatario argentino, Javier Milei, fue uno de los primeros gobernantes que denunció que hubo "fraude" en Venezuela.

Además, recordó que Argentina es "el único país" que le abrió las puertas al grupo más estrecho de colaboradores de Machado, seis opositores que desde marzo pasado están asilados en la embajada argentina en Caracas.

En respuesta se escuchó el "gracias, Argentina", que no dejaban de decir, emocionados, los manifestantes.

También, al grito de "libertad" alrededor de dos centenares de personas acudieron al parque Urracá, situado frente al paseo marítimo de la capital panameña, citados bajo el lema "Ganó Venezuela Triunfamos el 28 de julio y ahora vamos a cobrar", acompañado de una foto de González Urrutia con un acta electoral y de Machado.

"¡Viva Venezuela, viva Panamá!, ¡Libertad, libertad, libertad!", vitoreaban los presentes, que portaban banderas venezolanas y pancartas alusivas a la democracia y con pedidos de ayuda a la comunidad internacional.

A la concentración llegó el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, quien expresó su "empatía y compañerismo a los que luchan por la democracia".

El Gobierno del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoció el viernes como presidente electo a González Urrutia, días después de que exigiera al CNE, como lo hicieron también otras naciones del continente americano, que presente las actas electrónicas de votación para ser cotejadas por mesa y centro de votación.

Igualmente, alrededor de un centenar de venezolanos se concentraron frente a la embajada de su país en Santo Domingo para manifestar su apoyo a González Urrutia.

El coordinador general del comando de campaña en República Dominicana de González Urrutia, Kleber Correa, afirmó en declaraciones a la prensa que "las expectativas siguen siendo grandes, lo que estamos esperando es que terminen de decir que Edmundo González es el presidente de la República por la vía formal".

"Mientras esto no ocurra, van a seguir pasando manifestaciones", apuntó Kleber, que defendió el derecho de los venezolanos a protestar, la gente "no está atentando contra nadie, sencillamente están reclamando lo que sucedió el 28 de julio".

En Honduras, un reducido grupo de venezolanos expresó "libertad, libertad, con Edmundo hasta el final" y "queremos ver una Venezuela libre", portando banderas de su país frente a una estatua del libertador Simón Bolívar.

La venezolana naturalizada hondureña Hilda Caldera dijo a los periodistas que Maduro se ha atrincherado en el poder en Venezuela porque tiene "cuentas pendientes con la justicia".

En otro extremo de Tegucigalpa se manifestaron a favor de Maduro activistas hondureños del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente de Honduras Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, cuando le faltaban siete meses para finalizar su mandato.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, fue la primera gobernante en felicitar a Maduro tras el anuncio del CNE de que el mandatario había sido reelecto.

Manifestaciones similares se llevaron a cabo en Ecuador, México, El Salvador, Perú, Costa Rica, Paraguay y Colombia.

Bajo la consigna de "no tenemos miedo", algunas de las concentraciones más numerosas se presentaron en Colombia, donde miles de venezolanos se manifestaron en Bogotá, Medellín y Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

España se une al clamor

Manifestantes corean consignas durante una manifestación contra la disputada victoria del presidente venezolano Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela, en la Puerta del Sol, Madrid, el 3 de agosto de 2024AFP

Una concentración convocada por la oposición venezolana en España reclamó este sábado en Madrid que no cese la presión internacional hasta que Maduro reconozca que el ganador de las elecciones es González Urrutia.

La céntrica Puerta del Sol de la capital de España congregó a una multitud con banderas venezolanas y numerosas pancartas en las que se leía: "No se puede ignorar a tanta gente que pide un cambio", "Nadie dijo que sería fácil", "Libertad para todos los presos políticos", "La lucha no ha terminado", "SOS, intervención ya", "Muchos queremos volver a casa", "No más represión, no más muertes", "Maduro perdió, tenemos las actas", "Edmundo presidente con mayoría aplastante" y "Fraude".

Antonio Ledezma, excalde de Caracas, en declaraciones a EFE, denunció que "mercenarios" enviados desde Nicaragua o Cuba apoyan "la represión" del Gobierno venezolano "contra su pueblo".

Ledezma, exiliado en Madrid, se preguntó si la comunidad internacional "permitirá que un pueblo inocente, pacífico, que aceptó el reto de ir a elecciones, sea masacrado por un dictador como Maduro", a la vez que instó a mandatarios como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a condenar sin rodeos el "fraude" electoral en Venezuela al igual que hacen otros dirigentes latinoamericanos.