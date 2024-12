La importancia del "Marker" en el golf

Hola Fiebruses. A propósito del contenido de la semana pasada y tras recibir decenas de llamas y mensajes al respecto, hoy quiero ventilar la importancia de la persona que lleva la tarjeta de su contrincante. Normalmente, cuando empezamos una ronda, nos intercambiamos la tarjeta de score, y tomamos esa acción como algo que “se estila”, y nos disponemos a ser quien lleve el score de la otra persona, sin detenernos a valorar e importantizar eso.

Llevar la tarjeta de otro resulta en una gran responsabilidad que no debemos pasar por alto. No se trata de preguntar sólo el score al final del hoyo, o de supervisar que la respuesta sea la correcta. Se trata de ser en ese momento el juez de todos los que compiten, y de ser fiel al score que su contrincante hizo. Un “marker” debe tratar esa responsabilidad con todo el peso que viene con ella, pues de usted depende que la puntuación del jugador sea correcta y valida, o de que sea descalificado porque firmó una tarjeta con un score equivocado. Es cierto que para eso está el proceso de las firmas a la tarjeta, la cual una vez es aceptada y entregada, no tiene vuelta atrás. Por eso es importante que ambos bandos queden satisfechos con el score anotado, y luego pasen a rubricar el resultado como bueno y válido. Muchos tiene resistencia de ser “marker” porque “no quieren observar durante toda la ronda el desempeño y los golpes pegados del otro jugador”, y eso amigos, no está bien. Usted es el juez ante TODOS los que participan en el evento. Es la persona responsable de lograr que en esa tarjeta se vea reflejada la verdad del score del jugador. Esa es una gran responsabilidad que debemos asumirla con gran propiedad. Aquí les dejo unos consejitos para que los implementen cuando le toque ser marcador en una ronda: * Escriba números claros. * Si se equivoca o se le olvida anotar un hoyo y luego hay que borrar, acérquese a la persona dueña del score, haga las correcciones y firmen ambos esa casilla. Cuando vayan a entregar la tarjeta, enfaticen ese error al comité. * Traten de corroborar los scores al finalizar el hoyo y no cuando lleguen a la zona de entrega de tarjetas. Es más fácil y no hay distracciones. * En la medida de lo posible, entreguen las tarjetas al mismo tiempo. * Ayúdense con la tecnología: háganle una foto a la tarjeta que llevó y a la suya, para fines de archivo. Cuando el evento pase, sencillamente borre esa foto y listo. * Si asoma lluvia, trate de proteger la tarjeta todo lo que pueda. * Como “marker”, usted tiene todo el derecho de no firmar una tarjeta por un score que podría generar una disparidad en el resultado final. Sencillamente exprésele al comité organizador la razón de su oposición a la firma. * Debemos empoderarnos con respecto a la defensa del juego limpio. Sea a quien sea, con educación y con buenos modales, usted debe expresarle su desacuerdo. * Finalmente, defienda y proteja el score. No importa que usted no juegue en la categoría que sea vea afectada. Usted es el defensor y juez de la misma. Hasta el próximo miércoles. Redes: Sígannos en @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.