¿Y cuándo llegará el remedio?

Recuerdo que años atrás dos jóvenes peloteros de Higuey murieron, y la causa hecha pública decía que eran prospectos y habían sido inyectados con un medicamento para caballos (le llaman Caballín).

Ahora surge lo mismo con otro joven, llamado Ismael Ureña aparentemente muerto por el mismo motivo y un dueño de programa llamado Yordy Cabrera (expelotero), está siendo acusado del hecho.

Eso ocurrió en el sector San Luis, municipio de Guerra.

Imagino que ahora se hará alguna bulla, se producirá mucho ruido durante varios días, pero luego el mal permanecerá igualito. Es lo que declararon hace unos días los entrenadores Pedro Minaya y Wander Madrigal de que el sistema está “podrido”.

Así las cosas, la comunidad deportiva que sigue estos casos necesita aclaraciones y precisiones sobre el presente y el futuro de este problema. Veamos algunos puntos clave:

- 1ro. En el país existen cientos, o miles, de pequeñas academias o entrenadores independientes que buscan jóvenes de corta edad para desarrollarlos como peloteros. Ellos les enseñan beisbol y también le forman un cuerpo fornido, y lo hacen a base de ejercicios y también con todo tipo de medicamentos prohibidos para sus edades, esteroides y algo más.

-2do. Esos jugadores son ofertados en el “mercado” de compra y venta a los scouts de Grandes Ligas para la firma a profesionales, que ahora inician cada 15 de enero.

3ro. En el interin, los entrenadores hacen negocios especiales con los padres o familiares de los jóvenes, les prometen sumas enormes en dólares (desde luego a veces millones). También, esos mismos personajes hacen negocios de corrupción con los scouts para repartir los bonos.

Esa actividad incluye adelantos de buenas sumas, lo cual complica más las cosas.

4ta. La firma de esos peloteros es libre, de tal manera que cuando llega la firma ya un montón de los mejores muchachos ya están comprometidos.

- 5to. Por tal motivo, la MlB viene promocionando un draft internacional para que todos los países presenten sus jugadores y eliminar los acuerdos personales previos. Los entrenadores se oponen radicalmente.

6to. Si quieren controlar ese tollo, será necesario que el gobierno dominicano, y la MLB se pongan de acuerdo para dar a luz leyes y reglamentos nuevos que controlen todo. En esto será imprescindible un trabajo en conjunto del comisionado de beisbol y el Ministerio de Deportes para crear una base jurídica lógica y fuerte. Eso no parece estar cerca.

Para lograr esto se necesita una acción drástica de la oficina del comisionado de beisbol, que dirige junior Noboa, y que ahora es una Dirección dependiente de Palacio Nacional.

Pero eso no es suficiente si no existe la determinación. Ahí se necesita, primero un buen presupuesto y luego crear una estructura burocrática que ponga a trabajar a mucha gente y que le “meta mano” al problema.. Incluye muchos scouts, supervisores, inspectores, abogados, supervisores de los supervisores, etc.. ¿Puede hacerlo Noboa? Solamente él tiene la respuesta.

LO NUEVO: Por cierto, Arizona Diamondbacks estrena nueva academia en el sector Boca Chica y la inauguración será este lunes 18, a las 10 A.M. Está invitado el presidente Luis Abinader, enllave de Noboa.

EN PROBLEMAS: Los Gigantes del Cibao perdieron anoche ante las Estrellas Orientales y ahora su record se coloca en 7-13, pésimo, en la punta bajita de las posiciones…Anoche en San Francisco de Macorís la pregunta era si los Gigantes seguirán la moda de la Lidom de cancelar su manager, en este caso Wellington Cepeda, como un esfuerzo por virar las cosas.. Yo diría que si lo hacen el candidato principal es el gerente Luis Urueta, quien fue asistente del manager esta misma campaña, en doble función..¿Se pondría Urueta el uniforme? Tal vez si, nadie sabe.. El colombiano acaba de firmar un contrato para ser coach de la banca con los Vigilantes de Texas.

DE MLB

Emmanuel Clase, dominicano de Clevelend, fue electo relevista del año de MLB tras su gran actuación. Clase había ganado el premio dos años atrás y esta campaña tuvo 47 salvados en 50 oportunidades. Su efectividad de 0.61 ha sido la tercera mejor de todos los tiempos para relevistas con más de 50 innings. El primer lugar lo tiene Zack Britton con 0.54 y en segundo Fernando Rodney con 0.60. En la Nacional fue escogido Ryan Hesley, de San Luis, quien tuvo 49 salvados en 53 chances, efectividad de 2.04.

- Chris Sale, zurdo de Filadelfia, y Garrett Crochett, zurdo de los Medias Blancas de Chicago, fueron electos como “el regreso del año”. Sale deberá ganar el premio Cy Young de la Nacional este año. Tuvo 18 victorias, efectividad de 2.38 y 225 ponches, líder de la liga.