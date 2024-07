Los baños de aguas termales que inspiraron 'El viaje de Chihiro' reabren al público

El edificio principal de Dogo Onsen, los baños de aguas termales que inspiraron la casa de baños de la película de 'El viaje de Chihiro', reabrió este jueves por primera vez en cinco años y medio, atrayendo a numerosos turistas interesados en la famosa cinta de Studio Ghibli.

Estos baños, situados en la ciudad de Matsuyama, en la prefectura de Ehime (oeste) y considerados un Bien de Importancia Cultural por el Gobierno japonés, llevaban en renovaciones a gran escala desde 2019.

"Todo el edificio, incluida la sala de descanso, ya está disponible para su uso. Hay muchas atracciones que no estaban disponibles antes de los trabajos de conservación y reparación, como dos nuevas habitaciones privadas y nuevas comodidades", dijo la empresa gestora en un comunicado.

A pesar de la lluvia de este jueves, alrededor de 50 personas se congregaron frente al 'onsen' (nombre que reciben en japonés las aguas termales) a las 6:00 hora local (21:00 GMT del miércoles ) para ver las instalaciones reformadas, según detalló la cadena pública NHK.

La entrada para utilizar estos baños durante una hora es de 700 yenes (4 euros) y es necesario reservar con antelación.

Estas termas se hicieron famosas por haber inspirado al cineasta Hayao Miyazaki en su película 'El viaje de Chihiro' (2001), donde Chihiro, una niña de 10 años, se ve obligada a trabajar en una casa de baños con el fin de salvar a sus padres de una maldición.

Aunque algunos artículos consideraban que Miyazaki se habría inspirado en la región de Jiufen, al norte de Taiwán, conocida por sus casas de té y por estar adornada por farolillos rojos, el propio Miyazaki dijo en una entrevista con la televisión taiwanesa TVBS que "hay muchos paisajes parecidos".

'El viaje de Chihiro', que logró el Óscar a Mejor Película de Animación en 2003, es todavía el segundo filme más taquillero de Japón, solo por detrás de 'Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-ren' (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, de 2020).