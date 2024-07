Conille dice reconstruirá el hospital recién recuperado

Tras varios meses de ocupación por parte de las bandas armadas y una vez recuperado por las fuerzas de seguridad, el primer ministro de Haití, Garry Conille, visitó este martes el Hospital de la Universidad del Estado de Haití (HUEH) y prometió reconstruir las instalaciones para atender a la población más vulnerable.

Acompañado por el director general de la Policía Nacional, Normil Rameau, el Ministro de Salud, Georges Brignol Fils, y el consejero presidencial Louis Gerald Gilles, Conille destacó la importancia de recuperar el control del centro sanitario.

"A este hospital acuden las personas vulnerables para recibir atención sanitaria. Nos pertenece. Es importante que lo recuperemos", declaró ante la prensa presente para la ocasión.

actos de vandalismo

El jefe del Gobierno expresó su indignación por los actos de vandalismo cometidos por bandas armadas en el hospital, que había sido saqueado.

"Esto no es una zona de guerra ni de conflicto. No es una zona de confrontación, sino una zona a la que acuden enfermos para recibir tratamiento. Las personas que ya se encuentran en una situación vulnerable no se merecen esto", señaló el primer ministro.

Las bandas utilizaron las instalaciones del centro sanitario como escondite para enfrentarse a las unidades policiales durante varios meses en un entorno completamente vacío en pleno centro de la capital.

"No aceptamos que la gente no pueda venir aquí a recibir tratamiento. Vamos a reconstruir el hospital. Vamos a recuperar los barrios", sentenció.

"Vamos a empezar a limpiar los alrededores. El pueblo haitiano no perderá la batalla", dijo Conille, comprometiéndose a dar a la Policía todo el apoyo posible para actuar contra las bandas y pidiendo paciencia a la ciudadanía.

La acción de las bandas armadas ha afectado profundamente a la atención sanitaria en Haití debido a los saqueos e incendios provocados en hospitales, farmacias y contenedores con medicamentos e insumos, así como a un limitado funcionamiento de laboratorios de producción de medicamentos, a lo que se ha sumado el éxodo masivo de profesionales de la salud y secuestro de personal médico.

Algunos pacientes incluso prefieren abandonar las instalaciones hospitalarias en las que deberían recibir tratamiento, como es el caso de Pierre Richard Darabie, que tras ser diagnosticado de tuberculosis decidió regresar a uno de los campamentos más poblados de la capital, el Teatro Rex, donde falleció este lunes.

Según información proporcionada por su familia, Darabie había sido ingresado en el Hospital de la Paz de la capital a causa de su enfermedad, pero no quiso quedarse, prefirió ir al campamento donde vivía desde agosto de 2023 y allí falleció, aunque no es el primer deceso en el céntrico teatro, ubicado frente a Champs Mars, donde se han registrado al menos cinco muertes.

El fallecimiento de este enfermo de tuberculosis se produjo en la tarde del lunes y su cuerpo fue trasladado a la morgue a primera hora de la mañana del martes, sin que, según su familia, ninguna agencia estatal haya respondido hasta el momento para acompañarlos a la morgue.