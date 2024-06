Putin amenaza con entregar armas para atacar a Occidente

El presidente Vladimir Putin advirtió el miércoles que Rusia podría proporcionar armas de largo alcance a otros países para atacar objetivos en Occidente, luego de que aliados de la OTAN otorgaron permiso a Ucrania para emplear sus armas para ataques en territorio ruso.

Putin también reafirmó la disposición de Moscú para usar armas nucleares si percibe una amenaza a su soberanía.

Las recientes acciones de Occidente socavarán aún más la seguridad internacional y podrían conducir a “problemas muy serios”, declaró mientras respondía a preguntas de la prensa internacional—algo que se ha vuelto extremadamente raro desde que Moscú inició su invasión a Ucrania.

“Eso marcaría su participación directa en la guerra contra la Federación Rusa, y nos reservamos el derecho a actuar de la misma manera”, añadió Putin.

Estados Unidos y Alemania otorgaron recientemente su autorización a Ucrania para atacar algunos objetivos en territorio ruso con las armas de largo alcance que están suministrando a Kiev.

Un funcionario de Occidente y un senador federal de Estados Unidos señalaron el miércoles que Ucrania ha utilizado armas estadounidenses para ataques dentro de Rusia como parte de una nueva directriz aprobada por el presidente Joe Biden, la cual permite que se utilicen armas estadounidenses con el propósito limitado de defender Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. El funcionario habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a comentar públicamente sobre el asunto.

Putin afirmó que el uso de algunas armas suministradas por Occidente involucra a personal militar de esos países para controlar misiles y seleccionar objetivos, y por lo tanto Moscú podría tomar medidas “asimétricas” en otras partes del mundo. El ejército de Estados Unidos afirmó que no controla los misiles que proporciona a Ucrania ni los objetivos.

“Si consideran que es posible entregar este tipo de armamento a la zona de combate para lanzar ataques sobre nuestro territorio y causarnos problemas, ¿por qué no tenemos el derecho de suministrar armas del mismo tipo a algunas regiones del mundo donde puedan usarse para lanzar ataques contra instalaciones de alta importancia de los países que lo hacen contra Rusia?”, preguntó el mandatario.

“Lo pensaremos”, dijo a los periodistas en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

armas nucleares

Cuando se le preguntó si Rusia podría recurrir al uso de armas nucleares, Putin dijo que las condiciones para el uso de ese arsenal están claramente establecidas en la doctrina de seguridad de Moscú.

“Por alguna razón, en Occidente creen que Rusia nunca lo usará”, subrayó.

“Miren lo que está escrito allí”, dijo sobre la doctrina nuclear de Rusia. “Si las acciones de alguien amenazan nuestra soberanía e integridad territorial, consideramos posible usar todos los medios a nuestra disposición”.

Las armas nucleares tácticas de Rusia son mucho más poderosas que lo que Estados Unidos empleó contra Japón en la Segunda Guerra Mundial.

En una sesión de más de tres horas con altos directivos de agencias noticiosas internacionales, incluida The Associated Press, Putin también dijo que no cambiará nada en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos sin importar quien gane las elecciones presidenciales de noviembre próximo entre Joe Biden y Donald Trump.

“Trabajaremos con cualquier presidente que elija el pueblo estadounidense”, dijo Putin.

Justicia vs. lucha política interna

Putin también dijo que la condena a Trump en su juicio por pagos indebidos para ocultar historias perjudiciales fue el resultado de “el uso del sistema judicial como parte de la lucha política interna”.

El gobernante ruso respondió preguntas sobre diversos temas, aunque la sesión estuvo dominada por los más de dos años de guerra en Ucrania.

Putin afirmó que Occidente tuvo oportunidades de ponerle fin a los combates en Ucrania, pero no las aprovechó, refiriéndose a una carta que supuestamente escribió a Biden en la que decía que las hostilidades podrían terminar en dos o tres meses si Washington dejaba de suministrar armas a Kiev.

Al preguntarle sobre las bajas militares rusas, Putin dijo que ningún país daría a conocer esa información durante las hostilidades, pero afirmó —sin proporcionar detalles— que las bajas de Ucrania son cinco veces mayores a las de Rusia.

También indicó que Ucrania tiene más de 1,300 soldados rusos en cautiverio, mientras que Moscú tiene prisioneros a más de 6,400 soldados ucranianos.

Estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de manera independiente y algunas estimaciones occidentales indican que las pérdidas de Rusia son mucho mayores a las de Ucrania.

A la pregunta de la AP sobre el caso del periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, Putin dijo que Estados Unidos está “tomando medidas enérgicas” para garantizar su liberación. Gershkovich fue encarcelado hace más de un año mientras estaba en un viaje de trabajo y fue acusado de espionaje. El periodista, su empleador y Estados Unidos han negado las acusaciones, y Washington ha declarado que fue detenido injustamente.

Putin dijo que este tipo de liberaciones “no se deciden a través de los medios de comunicación” sino mediante un “enfoque discreto, tranquilo y profesional”.

“Y ciertamente deberían decidirse únicamente sobre la base de la reciprocidad”, agregó, aludiendo a un posible intercambio de prisioneros.

escaparate

Putin ha utilizado el foro de San Petersburgo como escaparate para promocionar el desarrollo de Rusia y buscar inversores. Aunque las reuniones con periodistas formaban parte de sesiones anteriores, no había respondido a preguntas de la prensa de Occidente en el evento de San Petersburgo desde el inicio de la guerra..

El año pasado, periodistas de países que Rusia considera hostiles, como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea no fueron invitados al evento, mientras que funcionarios e inversionistas de Occidente también se mantuvieron alejados de la sesión después de que se impusieron sanciones a Moscú por su invasión a Ucrania.