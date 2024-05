Juez niega de nuevo petición de defensa de Trump de anular el juicio y la 'orden mordaza'

El juez encargado del juicio penal contra del expresidente Donald Trump (2017-2021) negó nuevamente este jueves la petición de la defensa del magnate republicano de anular el juicio penal, así como de retirar la 'orden mordaza' a la que se enfrenta tras las declaraciones de la actriz porno Stormy Daniels.

La defensa señaló que, en sus declaraciones del miércoles y jueves, Daniels dejó entrever que una de las razones de su aventura con Trump podría haber sido por un "desequilibrio de poder", pese a que la también directora y guionista dejó claro que no fue forzada a mantener relaciones con el magnate.

El equipo legal del candidato republicano a las elecciones presidenciales también señaló que no era ni necesario ni relevante para el caso extenderse en muchos de los detalles que Daniels dio durante su testimonio, como que azotó en el trasero al exmandatario con una revista en la que el magnate salía en la portada.

El juez Juan M. Merchan se mostró de acuerdo con que detalles como que Trump no usó protección durante su aventura extramatrimonial no eran necesarios, pero también recalcó que, cuando la estrella del entretenimiento adulto hizo estas declaraciones, el equipo legal de Trump no puso objeciones.

Finalmente, Merchan dijo que no está de acuerdo con la afirmación del equipo de Trump de que Daniels dio un nuevo relato en su testimonio esta semana y que como Trump niega los hechos, ahora el jurado tendrá que decidir que versión creen.

"Cuanto más especificidad pueda brindar la señora Daniels sobre el encuentro, más podrá evaluar el jurado si el encuentro ocurrió y, de ser así, si deciden dar crédito a la historia de la señora Daniels", anotó el juez nacido en Colombia y residente en Estados Unidos desde su niñez.

La defensa de Trump pidió que el político pueda responder públicamente a al testimonio que la estrella del porno dio en el Tribunal Penal de Manhattan esta semana, algo que no puede hacer debido a la 'orden mordaza' que tiene.

Merchan recordó que la razón por la que el magnate cuenta con esa restricción es debido a "ataques muy reales y muy amenazantes a potenciales testigos" por parte del político y que modificar la 'orden mordaza' podría afectar a la "integridad del proceso".

El candidato republicano a las elecciones presidenciales de este año enfrenta en este juicio 34 cargos, entre ellos el de falsificación de documentos comerciales para ayudar a encubrir su aventura con Daniels, y en caso de ser encontrado culpable podría enfrentar varios años de prisión.