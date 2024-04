Albacea de O.J. Simpson buscará impedir que familias de presuntas víctimas cobren indemnización

El albacea de O.J. Simpson luchará para impedir que las familias de las presuntas víctimas de la fallecida estrella de la NFL cobren una indemnización de 33,5 millones de dólares fijada por un tribunal, según un reporte publicado este sábado.

Simpson, que murió el miércoles a los 76 años, fue absuelto en 1995 del asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amante Ron Goldman en un caso judicial denominado "El juicio del siglo".

Pero en 1997 un proceso civil encontró a Simpson responsable del brutal doble asesinato y ordenó al ícono del fútbol americano convertido en actor a pagar 33,5 millones de dólares a las familias de las víctimas.

El padre de Ron Goldman, Fred Goldman, persiguió judicialmente a Simpson para obligarlo a cumplir el fallo.

Sin embargo, se cree que Simpson pagó solo una fracción de la cifra de 1997. Un informe de 2021 indica que los Goldman habían recibido poco menos de 133.000 dólares.

Malcolm LaVergne, abogado de Simpson desde hace muchos años, dijo el sábado al Las Vegas Review-Journal que estaba decidido a luchar para que la familia Goldman no reciba nada del patrimonio de Simpson.

"Espero que los Goldman obtengan cero, nada", dijo. "Ellos específicamente. Y haré todo lo que esté en mi calidad de albacea o representante personal para tratar de garantizar que no obtengan nada".

Aparentemente, LaVergne estaba enojado porque los Goldman en un momento habían accedido a los derechos del manuscrito del libro de Simpson "If I Did It" ("Si lo hubiera hecho") y lo habían retitulado "If I Did It: Confessions of the Killer" ("Si lo hubiera hecho: confesiones del asesino").

El Review-Journal informó que LaVergne fue nombrado albacea del patrimonio de Simpson en documentos judiciales presentados el viernes, un día después de que la familia del exjugador de fútbol americano anunciara su muerte.

LaVergne no pudo ser contactado de inmediato por la AFP el sábado, pero según le dijo al Review-Journal el valor exacto del patrimonio de Simpson no estaba claro.

"No puedo hacer una predicción en este momento sobre cuál es el valor de la herencia", afirmó.

Señaló también que a Simpson le habían diagnosticado por primera vez "hace varios años" un cáncer de próstata. La enfermedad luego remitió, pero volvió a presentarse recientemente.

"No es una gran pérdida", dijo el jueves Fred Goldman tras enterarse de la muerte del exdeportista. "Es sólo un recordatorio más de la ausencia de Ron todos estos años", dijo.

Aunque Simpson evitó ir a la cárcel por los asesinatos de 1994, cumplió nueve años de prisión por un fallido robo a mano armada en Las Vegas. Una junta de libertad condicional del estado de Nevada aprobó su liberación en 2017.