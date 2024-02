¿Qué pasaría sin un día bisiesto? Más de lo que podrías pensar

Año bisiesto. Es un placer para los nerds del calendario y las matemáticas entre nosotros. Entonces, ¿cómo empezó todo y por qué?

Eche un vistazo a algunos de los números, la historia y la tradición detrás del fenómeno (no del todo) cada cuatro años que agrega un día 29 a febrero.

POR LOS NÚMEROS

Las matemáticas son alucinantes para un profano y se reducen a fracciones de días y minutos. Ocasionalmente incluso hay un segundo intercalar, pero no hay alboroto cuando eso sucede.

Lo que hay que saber es que el año bisiesto existe, en gran parte, para mantener los meses sincronizados con los eventos anuales, incluidos los equinoccios y solsticios, según el Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto de Tecnología de California.

Es una corrección para contrarrestar el hecho de que la órbita de la Tierra no es exactamente los 365 días del año. El viaje dura unas seis horas más, según la NASA.

Contrariamente a lo que algunos podrían creer, sin embargo, no cada cuatro años se salta un salto. Agregar un día bisiesto cada cuatro años alargaría el calendario en más de 44 minutos, según el Museo Nacional del Aire y el Espacio.

Más tarde, en un calendario aún por venir (ya llegaremos a eso), se decretó que los años divisibles por 100 no sigan la regla de los cuatro años bisiestos a menos que también sean divisibles por 400, señala el JPL. En los últimos 500 años, no hubo día bisiesto en 1700, 1800 y 1900, pero en 2000 sí. En los próximos 500 años, si se sigue la práctica, no habrá días bisiestos en 2100, 2200, 2300 y 2500.

¿Aún con nosotros?

Los próximos años bisiestos son 2028, 2032 y 2036.

¿Qué pasaría sin un día bisiesto?

Al final, nada bueno en términos de cuándo caen los eventos importantes, cuándo plantan los agricultores y cómo se alinean las estaciones con el sol y la luna.

"Sin los años bisiestos, después de unos cientos de años tendremos verano en noviembre", dijo Younas Khan, profesor de física en la Universidad de Alabama en Birmingham. “La Navidad será en verano. No habrá nieve. No habrá sensación de Navidad”.

¿A quién se le ocurrió el año bisiesto?

La respuesta corta: evolucionó.

Las civilizaciones antiguas utilizaron el cosmos para planificar sus vidas y existen calendarios que se remontan a la Edad del Bronce. Se basaban en las fases de la luna o del sol, como lo son varios calendarios en la actualidad. Por lo general eran “lunisolar” y usaban ambos.

Ahora pasa al Imperio Romano y a Julio César. Estaba lidiando con importantes cambios estacionales en los calendarios utilizados en su zona de peligro. Lidiaron mal con la deriva agregando meses. También estaba navegando por una amplia gama de calendarios comenzando de diversas maneras en el vasto Imperio Romano.

Introdujo su calendario juliano en el 46 a. C. Era puramente solar y contaba un año en 365,25 días, por lo que cada cuatro años se añadía un día más. Antes de eso, los romanos contaban un año en 355 días, al menos durante un tiempo.

Pero aun así, bajo Julius, hubo una tendencia a la deriva. ¡Hubo demasiados años bisiestos! ¡El año solar no tiene exactamente 365,25 días! Son 365,242 días, dijo Nick Eakes, profesor de astronomía en el Planetario y Centro de Ciencias Morehead de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Thomas Palaima, profesor de clásicos de la Universidad de Texas en Austin, dijo que los antiguos añadían períodos de tiempo a un año para reflejar las variaciones en los ciclos lunar y solar. El calendario ateniense, dijo, se utilizó en los siglos IV, V y VI con 12 meses lunares.

Eso no funcionó para los ritos religiosos estacionales. El problema de la deriva llevó a "intercalar" periódicamente un mes adicional para realinearlo con los ciclos lunar y solar, dijo Palaima.

El calendario juliano era 0,0078 días (11 minutos y 14 segundos) más largo que el año tropical, por lo que los errores en el cronometraje todavía se acumulaban gradualmente, según la NASA. Pero la estabilidad aumentó, afirmó Palaima.

El calendario juliano fue el modelo utilizado por el mundo occidental durante cientos de años. Entra el Papa Gregorio XIII, quien calibró aún más. Su calendario gregoriano entró en vigor a finales del siglo XVI. Sigue en uso hoy en día y, claramente, no es perfecto o no habría necesidad de un año bisiesto. Pero fue una gran mejora, ya que redujo la deriva a meros segundos.

¿Por qué intervino? Bueno, Pascua. Llegaría más adelante en el año y le preocupaba que eventos relacionados con la Pascua, como el Pentecostés, pudieran chocar con festivales paganos. El Papa quería que la Pascua permaneciera en primavera.

Eliminó algunos días adicionales acumulados en el calendario juliano y modificó las reglas sobre los días bisiestos. Fueron el Papa Gregorio y sus asesores quienes idearon las matemáticas realmente retorcidas sobre cuándo debería o no debería haber un año bisiesto.

"Si el año solar fuera perfecto 365,25, entonces no tendríamos que preocuparnos por las complicadas matemáticas involucradas", dijo Eakes.

¿CUÁL ES EL TRATO CON EL AÑO BISIESTO Y EL MATRIMONIO?

Curiosamente, el día bisiesto viene con la leyenda de que las mujeres plantean la cuestión del matrimonio a los hombres. Fue en su mayoría una diversión benigna, pero vino con un toque que reforzó los roles de género.

Hay un folclore europeo lejano. Una historia sitúa la idea de las mujeres proponiendo matrimonio en la Irlanda del siglo V, con Santa Brígida apelando a San Patricio para que ofreciera a las mujeres la oportunidad de pedirle a los hombres que se casaran con ellas, según la historiadora Katherine Parkin en un artículo de 2012 en el Journal of Family History.

Nadie sabe realmente dónde empezó todo.

En 1904, la columnista Elizabeth Meriwether Gilmer, también conocida como Dorothy Dix, resumió la tradición de esta manera: "Por supuesto que la gente dirá... que la prerrogativa del año bisiesto de una mujer, como la mayoría de sus libertades, es simplemente una burla brillante".

La tradición anterior a Sadie Hawkins, por seria o irónica que fuera, podría haber empoderado a las mujeres pero simplemente perpetuado los estereotipos. Las propuestas iban a realizarse a través de postales, pero muchas de esas tarjetas cambiaron la situación y se burlaron de las mujeres.

La publicidad perpetuó el juego del matrimonio en años bisiestos. Un anuncio de 1916 del American Industrial Bank and Trust Co. decía lo siguiente: “Al ser el día del año bisiesto, sugerimos a todas las niñas que le propongan a su padre abrir una cuenta de ahorros a su nombre en nuestro propio banco”.

Las mujeres no tuvieron ningún respiro de independencia debido al día bisiesto.

¿DEBEMOS COMPADECER A LOS SALTOS?

Nacer en un año bisiesto en un día bisiesto ciertamente es un tema de conversación. Pero puede ser un poco molesto desde la perspectiva del papeleo. Algunos gobiernos y otros que exigen que se completen formularios y se indiquen los cumpleaños intervinieron para declarar qué fecha se usaba en los saltos para cosas como las licencias de conducir, ya sea el 28 de febrero o el 1 de marzo.

La tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los bebés saltarines anotar sus hitos del 29 de febrero, aunque puede haber fallas en términos de sistemas de salud, pólizas de seguro y otras empresas y organizaciones que no tienen esa fecha incorporada.

Hay alrededor de 5 millones de personas en todo el mundo que comparten el cumpleaños bisiesto de aproximadamente 8 mil millones de personas en el planeta. Shelley Dean, de 23 años, de Seattle, Washington, elige una actitud optimista acerca de ser un saltador. Al crecer, tenía fiestas de cumpleaños normales cada año, pero una muy especial cuando llegaban los años bisiestos. Dado que, como adulta, marca ese período no bisiesto entre el 28 de febrero y el 1 de marzo con un discreto "uf".

Este año es diferente.

“Será el primer cumpleaños que celebraré con mi familia en ocho años, lo cual es muy emocionante, porque el último día bisiesto estaba en el otro lado del país, en Nueva York, para ir a la universidad”, dijo. "Es un año muy importante".