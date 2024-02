Deslave en el sur de California deja una mansión al borde del precipicio

Un enorme deslave en un farallón costero dejó una mansión del sur de California al borde del precipicio, pero las autoridades han determinado que la residencia con vista al mar y las viviendas vecinas no corren peligro inmediato.

El deslave se registró la semana pasada en la localidad de Dana Point después del azote de tormentas consecutivas que también causaron numerosos torrentes de fango y escombros en toda la región.

El inspector inmobiliario de la ciudad evaluó las estructuras residenciales y un ingeniero geotécnico revisó el lugar del deslave, informó la ciudad el miércoles en un comunicado.

"A estas alturas, la ciudad ha determinado que no se requieren acciones adicionales y, por exceso de precaución, ha recomendado que el dueño de la propiedad contrate un despacho profesional de ingeniería para una evaluación de la propiedad", señala el comunicado.

"La casa está bien, no está en riesgo y no será considerada como inhabitable", dijo el propietario, el doctor Lewis Bruggeman, en declaraciones a la televisora KCAL. "La ciudad coincide en que no existe un problema estructural de importancia con la casa".

Se pronostican más lluvias para el sur de California a partir del domingo por la noche y es probable que duren hasta el miércoles.