Agnes Chow no volverá a Hong Kong para evitar represión de China

"Probablemente nunca volveré a Hong Kong por el resto de mi vida", escribió Agnes Chow en su cuenta de Instagram, rompiendo el silencio por primera vez desde 2021.

Esta mujer fue una de las jóvenes figuras más conocidas de las vastas acciones de protesta de 2012, 2014 y 2019 contra las medidas cada vez más duras impuestas por Pekín en Hong Kong.

Detenida al mismo tiempo que el magnate mediático Jimmy Lai en 2020, la joven pasó siete meses en prisión.

Liberada bajo fianza en 2021, esta conocida figura del movimiento prodemocrático, que había desempeñado un papel clave en la concentración frente a la jefatura de la policía local en 2020, tuvo que entregar su pasaporte a las autoridades.

Este verano, la policía le hizo una oferta. Podría recuperar sus documentos de identidad si viajaba a la ciudad china de Shenzhen y visitaba una exposición sobre los logros chinos, incluida la sede del gigante tecnológico Tencent, en compañía de cinco agentes de policía.

Agnes Chow aceptó para poder marcharse a Toronto en septiembre, donde estaba matriculada en la universidad. La joven no tiene intención de viajar a Hong Kong en diciembre para presentarse ante la policía, una de las condiciones de su puesta en libertad.

"No quiero que me obliguen a nada y no quiero que me obliguen a ir a China continental", declaró, subrayando que antes de decidir marcharse había "tenido en cuenta la situación en Hong Kong, mi seguridad personal, mi salud física y mental".

Desde que Pekín impuso una ley de seguridad nacional en Hong Kong, un gran número de disidentes y la mayoría de los líderes del movimiento prodemocrático del territorio han sido detenidos, encarcelados o han huido al extranjero.