Han transcurrido más de 50 años y aún se desconocen los orígenes del asesinato de Jhon F. Kennedy

RFI: John Fitzgerald Kennedy fue elegido por un estrecho margen en 1960. ¿En qué contexto político nacional e internacional llegó al poder?

André Kaspi: Kennedy ganó las elecciones presidenciales por un estrecho margen. Se enfrentaba a un candidato republicano que era apoyado por Eisenhower: Richard Nixon. Hubo una intensa batalla electoral entre Nixon y Kennedy. Al final, Kennedy ganó por un estrecho margen.

Esto significa que su margen de maniobra no es tan grande como uno podría imaginar. Obviamente, tiene que tener en cuenta las dificultades alrededor de su elección. Es decir, también ocurrió durante la Guerra Fría, en medio de la oposición entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Una Unión Soviética muy fuerte, liderada por Nikita Jruschov, que sucedió a Stalin, que murió en 1953. Este ha conseguido al poder y ciertamente está tratando de imponer al mundo la de la Unión Soviética. Es una visión que se enfoca en Europa y también en América Latina.

Oriente Medio, en este caso, juega un papel menor, no es el teatro principal. En lo que respecta a Europa, Alemania está dividida, Berlín está partida en dos, por el Muro, con la República Federal de Alemania a un lado y la República Democrática Alemana al otro.

Y luego, en América Latina, hay un problema que preocupa particularmente a Estados Unidos, y el accionar de Fidel Castro en Cuba. John Kennedy llega en una situación difícil para Estados Unidos, pero que, al mismo tiempo, postula a Estados Unidos como el campeón del mundo libre.

Básicamente, no hay una disputa particular entre las naciones democráticas. Incluso el general De Gaulle consideraba a Kennedy como uno de los elementos fuertes del campo del mundo libre. Así que fue en estas circunstancias que Kennedy trató de actuar, en primer lugar con respecto a Cuba.

Poco después de su llegada a la Casa Blanca, se enfrentó a la crisis de los misiles cubanos y también lanzó la carrera espacial con el programa Apolo...

Sí, las dos superpotencias están en desacuerdo en todos los sentidos. Así que el programa Apolo, es decir, la carrera espacial, es importante, porque quien gane tendría una superioridad innegable sobre el otro.

Los asuntos que Kennedy tenía que manejar eran extremadamente delicados y al mismo tiempo requerían un entendimiento con los aliados, es decir, con las potencias europeas que eran los principales aliados de Estados Unidos en ese momento.

John Fitzgerald Kennedy también quería iniciar la lucha contra la mafia. ¿Fue uno de sus proyectos el que pudo haberle costado la vida?

La lucha contra la mafia se desarrolla una vez más en Cuba. Porque está a 150 kilómetros de la costa de Florida y es, para la mafia, un lugar ideal donde todo tipo de tráfico es posible. Pero también, la influencia política de Estados Unidos en Cuba hasta el momento en que el dictador que precedió a Fidel Castro, es decir, Batista, fue derrocado.

Es obvio que Cuba es un lugar ideal para la mafia. Es donde se pueden preparar lugares para jugar. Es el lugar donde se pueden comprar y vender drogas. Es el lugar donde puedes hacer cosas que de otra manera no podrías hacer en los Estados Unidos. Y yo agregaría que desde hace mucho tiempo hay una parte de Cuba que ha sido prácticamente anexada por Estados Unidos. Esta es la base de Guantánamo, que sigue siendo estadounidense.

Esto significa que hay zonas de conflicto dentro de Estados Unidos, pero también de conflicto con la Unión Soviética, en la medida en que Fidel Castro se siente cercano a la Unión Soviética, por supuesto mucho más de lo que lo está a Estados Unidos.

El 22 de noviembre de 1963, Kennedy estaba en Dallas, la delegación presidencial pasó por la ciudad. Disparan contra Kennedy. ¿Por qué este ataque? ¿A quién podría estar molestando?

Comenzaba la campaña para las elecciones de 1964. Ciertamente hubo un acercamiento más o menos fuerte, más o menos espectacular, con Cuba. Es decir, entre Bahía de Cochinos en abril de 1961 y el asesinato en noviembre de 1963, se produjo la crisis de los misiles en octubre de 1962, cuando la Unión Soviética quiso instalar misiles en Cuba.

Estados Unidos ha mostrado su oposición por todos los medios. Y al final, las dos superpotencias acordaron encontrar una solución aceptable para ambas. En noviembre de 1963, la situación no era en absoluto la misma que dieciocho meses antes. Kennedy experimentó el poder presidencial.

Ya no es el joven presidente que llega a la Casa Blanca con muy buenas ideas, pero con poca experiencia. Es, por el contrario, un presidente que tiene experiencia y sabe muy bien lo que tiene que hacer. Sencillamente, despertó ideas y enemistades muy fuertes que hicieron que sus oponentes, pero no sé cuáles y no podría decirte eso, quisieran que se fuera.

Por lo tanto, podrían ser los mafiosos los que lamentaron perder el mercado cubano. Podría ser dentro de Estados Unidos, podrían ser los opositores de Kennedy, podrían ser los cubanos, podrían ser los soviéticos. En definitiva, hoy, 60 años después, seguimos sin tener una certeza absoluta sobre los orígenes del asesinato de Kennedy.

¿Por qué, finalmente, 60 años después, no tenemos más detalles sobre este asesinato?

Porque el presunto asesino, Lee Harvey Oswald, fue asesinado en 48 horas por Jack Ruby y él mismo fue juzgado y condenado a muerte. Jack Ruby murió en prisión en 1967, incluso antes de ser ejecutado y antes de que estuviera claro que él era el único responsable del asesinato.

Por lo tanto, todavía no sabemos si se trata de un acto individual o si se trata de una conspiración. Entonces, hubo otra investigación que se hizo en la década de 1970, pero no arrojó resultados particularmente claros.

Dado que el caso sigue envuelto en misterio, no es posible decir definitivamente quién es el responsable, quién hizo qué y cómo. Por ahora, a menos que haya una revelación repentina, permanecemos en el reino del misterio. Hay una serie de elementos, pero digamos que no tenemos una certeza absoluta sobre el asesinato de Kennedy.

¿Cómo es el mundo después de Kennedy? ¿Cuáles son las consecuencias del ataque a escala global?

Kennedy se ha convertido en un mito del joven presidente que está lleno de dinamismo, que expresa nuevas ideas y que es derribado en pleno vuelo. Pero creo del mismo modo que hay que recordar que Kennedy fue asesinado en un momento en que Estados Unidos estaba centrando su atención en Vietnam.

Cuba ya no es el principal teatro en el que tratan de centrarse. A partir de 1963, y especialmente después de la muerte de Kennedy, Estados Unidos se sumergió en la guerra de Vietnam. Y la pregunta que surge es si Kennedy habría practicado la misma política que su sucesor Lyndon Johnson y habría enviado cientos de miles de soldados estadounidenses a las selvas de Vietnam.

¿Cuál es el recuerdo de Kennedy hoy?

Un presidente asesinado está destinado a convertirse en un mito. Hubo otro presidente asesinado, fue Abraham Lincoln en 1865 al final de la Guerra Civil. Hoy, Lincoln y Kennedy son dos mártires en la historia política de los Estados Unidos. Pero eso fue hace mucho tiempo: para Kennedy, hace 60 años, para Lincoln, hace más de 150 años. Los recuerdos se desvanecen y entramos en el reino de la leyenda.