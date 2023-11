Argentinos entre temor y esperanza con el anuncio de Javier Milei sobre las medidas de shock

Los argentinos, entre temor y esperanza ante plan de shock anunciado por Javier Milei

El presidente electo de Argentina Javier Milei anunció en entrevistas a medios locales que implementará medidas de shock, entre las que se encuentran un recorte severo del gasto público, corte de subsidios y la posibilidad de que los precios de la economía se acomoden libremente.

Él mismo advirtió que serán meses difíciles, aunque insistió en que el ajuste lo pagará la política. ¿Cómo toman esto los argentinos?

En una plaza de Buenos Aires, Federico, un estudiante universitario de 21 años, está reunido con amigos. Él no cree en la promesa de Milei de que el ajuste lo va a pagar la política y está preocupado.

“Y, va a estar complicado. Va a estar bastante complicado, por el hecho de que todos los recortes que dicen que van a hacer, prometen que lo va a pagar la clase política, pero es recorte en salud, educación, en cuestiones básicas que accede la mayoría de la población, y que los que tienen poder y plata no se ven afectados en realidad en eso. Vamos a salir perdiendo bastante, la verdad, va a estar complicado”, denuncia.

“Hay que darle chance”

En el otro lado de la plaza, Alejandro, un comerciante de 55 años, votante de Milei, piensa distinto: “Peor que esto no creo que sea, peor que este gobierno, y peor que el peronismo no creo que sea. Y bueno, es algo nuevo, hay que darle chance, y bueno. Si total estas crisis ya las pasamos años. Pasamos de todo. No me asusta, no. Voté, sí, voté por el cambio, voté a Milei, sí”, enfatiza.

En cualquier caso, el impacto real de las medidas sólo se conocerá una vez implementadas.

También se sabrá entonces cuánto del respaldo popular que tiene hoy Milei se sostiene si las economías de los hogares se ven muy afectadas.