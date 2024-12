Muere a los 16 años la influencer Paula Cisneros, tras luchar contra el cáncer

La influencer española con síndrome de down Paula Cisneros murió a los 17 años tras luchar contra el cáncer que padecía.

Paula, conocida por su contenido motivador en redes sociales bajo el lema "Yo lo puedo todo", fue diagnosticada con la enfermedad hace un año.

Su hermana mayor, la modelo Sara Cisneros, reveló la noticia este miércoles en la cuenta de Instagram de ambas: "Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación".

"Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo", añadió.

“Te amamos con todo nuestro corazón mamá, Sara, papá, Audrey y Leea y todxs los que te conocen. Nos vemos en nuestra estrella cada día”, finalizó.

Los familiares de Paula no detalles sobre el tipo de cáncer que sufría su familiar.

Paula compartía videos y fotos de humor y viajes juntos a Sara, además documentaba el proceso de su enfermedad y de cómo sobrellevaba su tratamiento.

En junio, Paula estuvo hospitalizada y confesó que “en los últimos meses solo he podido estar dos fines de semana en casa”, pero “sigo siendo súper fuerte y sacando una sonrisa y energía siempre que puedo”.

En su TikTok, Paula acumulaba más de 2 millones de seguidores, que se sintieron atraídos por su carismática personalidad, su positivismo y sentido del humor.

A Paula le fue detectado un sarcoma en 2023, el cual le provocaba fuertes dolores que la obligaban a medicarse constantemente.