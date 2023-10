Ciudadanos salen de Israel aterrorizados: “Tuvimos la suerte de poder volar”

Ciudadanos que llegaron este lunes al aeropuerto de Madrid procedentes de Israel relataron que la situación es "angustiante y tremenda" en este país por la incertidumbre que hay tras el estallido de la guerra entre el Ejército israelí y las milicias palestinas de Gaza este sábado.

A bordo de un vuelo de la compañía israelí El Al, los pasajeros aterrizaron en Madrid procedentes de Tel Avi después de haber vivido los dos últimos días con la preocupación por el agravamiento del conflicto.

"La situación es muy complicada. Lo hemos vivido con mucha angustia. Jamás había ocurrido una cosa como esta. Hay una tensión permanente y todo cambia minuto a minuto", relató a los periodistas Salomon Garburski, un argentino que se encontraba en un hotel de Tel Aviv cuando surgió el enfrentamiento.

Contó que tuvieron que bajar al refugio después de que en una hora sonaran en tres ocasiones las sirenas de alarma.

"Unos amigos que estaban a 60 kilómetros nos vinieron a buscar y pudimos salir. Tuvimos la suerte de poder volar, porque la mayoría de vuelos están cancelados", añadió Garbuski, judío residente en la ciudad argentina de Rosario y que se encontraba de vacaciones en Israel.

Otra ciudadana israelí de origen argentino que también pasaba unos días en Tel Aviv calificó de "muy triste, angustiante y terrible" la situación que se está viviendo entre la población de Israel.

"He pasado miedo. Me despertaron las sirenas el primer día. Y desde entonces he estado informada por los grupos de 'WhatsApp'. El aeropuerto de Tel Aviv está normal, pero con muchos vuelos cancelados", añadió.

Otras dos ciudadanas chilenas llegaron hoy a Madrid desde Berlín, donde aterrizó ayer su vuelo desde Israel.

"Es bien feo lo que se ha visto. Se cancelaron muchos vuelos de Iberia y la gente necesita salir de allí", afirmó una de ellas.