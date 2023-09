Los secretos de Elon Musk

“Los demonios que impulsan a Elon Musk, ¿son el precio a pagar para liderar la innovación y el progreso?”. Es la pregunta que, según la editorial Simon & Schuster, tiene respuesta a través de las páginas de la biografía con la que Walter Isaacson desvela los secretos, luces y sombras del empresario e inventor.

El libro, que ha llegado al número uno de la lista de Superventas en Amazon y al tercer puesto en Barnes & Noble (Estados Unidos), ha sacudido internet y los medios de comunicación al revelar, entre otras cosas, que Elon Musk ha sido padre de nuevo, y al poner en tinta las ideas más polémicas del que es actualmente el hombre más rico del mundo.

VOCACIÓN PRECOZ.

Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria (Sudáfrica) Es hijo de Maye y Errol Musk y tiene dos hermanos, Tosca y Kimbal. Desde pequeño demostró una rápida afición por la lectura y mucho interés por la ciencia ficción y la tecnología espacial.

A partir de los 9 años Elon comenzó a programar en un ordenador Commodore VIC-20. A los 12 vendió su primer programa, el juego espacial Blastar, por 500 dólares. Todavía se puede jugar en línea en la actualidad gracias a que en 2015 fue adaptado a HTML.

A los 17 años, emigró a Canadá para asistir a la Universidad Queen's en Kingston y luego se trasladó a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Pensilvania. Después abandonó su programa de doctorado en la Universidad de Stanford en 1995 para fundar su primera empresa de desarrollo web, Zip2. La vendió en 1999 por 300 millones de dólares.

Musk cofundó X.com en 1999, una empresa que más tarde se convertiría en PayPal y que revolucionó la forma en que se realizan las transacciones en línea, convirtiéndose en un éxito comercial. Se la vendió a eBay en 2002 por 1.5 mil millones de dólares.

Ese mismo año, Elon fundó SpaceX con el ambicioso objetivo de llevar a la humanidad a Marte a través de cohetes reutilizables: “Estaría bien morir en Marte, solo que no estrellándome”, dijo en una entrevista con Ashlee Vance, autora del libro “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future” (2017).

En 2004, Musk cofundó Tesla Motors con la idea de desarrollar coches eléctricos y autónomos. En 2008, asumió la dirección ejecutiva de Tesla, mientras SpaceX firmaba un contrato con la NASA por 1.600 millones de dólares.

IDEAS EN EL CENTRO.

Además, Mysk tiene otras empresas como SolarCity, una compañía de energía solar, The Boring Company, dedicada a la construcción de túneles de transporte subterráneo, Neuralink, de neuro-tecnología, y OpenAI, de Inteligencia Artificial (sí, la empresa a la que debemos el auge de ChatGPT).

Inspirado por figuras como Nikola Tesla, Musk es, según Simon & Schuster “un visionario que rompe moldes y que ha conducido al mundo a la era de los vehículos eléctricos, la exploración espacial privada y la inteligencia artificial”.

Más recientemente, Musk ha estado en el ojo del huracán por la adquisición de Twitter, ahora llamada X, que compró por 44.000 millones de dólares, y por los cambios en la red social desde que él se puso al frente.

Durante una conferencia organizada por el popular podcast “The All-In”. Musk señaló que ha observado una inclinación política “de izquierdas” en esta plataforma: “estamos intentando moverlo al centro, en un intento de representar realmente a todo el mundo y no sólo a la mitad de la población”.

Además, según The Telegraph, parece que la ideología supuestamente “woke” de su hija Vivian Jenna, joven trasgénero, podría haber influido en la decisión del empresario de comprar Twitter y desmovilizarlo de su actual corriente ideológica.

Según Musk, la joven “fue más allá del socialismo para convertirse en una comunista total y pensar que cualquiera que sea rico es malvado”, razón por la que está distanciada de su padre y habría cambiado su apellido a Wilson.

AMORES DE ELON MUSK.

Y es que la vida personal de Elon Musk ha estado marcada por una serie de relaciones públicas y privadas. Ha estado casado dos veces, la primera de ellas con la escritora Justine Wilson, del año 2000 al 2008.

Su primer hijo, Nevada Alexander, falleció a los 10 días. También tuvieron a los gemelos Griffin y Xavier (la hija actualmente conocida como Vivian Jenna Wilson). Posteriormente, por fecundación in vitro, el matrimonio dio la bienvenida a los trillizos Kai, Saxon y Damian.

Después, Musk estuvo casado con la actriz Talulah Riley desde 2010 y hasta 2016. Más tarde, su corazón le perteneció de 2017 a 2018 a ni más ni menos que Amber Heard, que al comienzo de su affaire estaba todavía casada con Johnny Depp.

Pero la relación más conocida de Elon Musk es la que ha mantenido de 2018 a 2022 con la cantante Claire Elise Boucher, conocida artísticamente como "Grimes". Con ella ha tenido tres hijos, X AE A-XII, Exa Dark Sideræl y, según se ha desvelado ahora, Techno Mechanicus que nació en absoluto secreto.

A pesar de que Grimes y Musk no siguen juntos, mantienen una estrecha amistad y la cantante ha dejado claro su cariño en redes sociales: “él es mi mejor amigo y el amor de mi vida”.

Además, en noviembre de 2021, Musk volvió a ser padre de gemelos junto a Shivon Zilis, directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink, aunque se desconocen los nombres de los pequeños.

Y estos son solo algunos de los detalles de la vida de Elon Musk, tan visionario como controvertido. Genio para muchos, villano para otros, ambas cosas para algunos, lo que está claro es que, aunque su nueva biografía saque a la luz muchas de sus sombras, a su figura le quedan sin duda muchos más capítulos por escribir.