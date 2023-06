Cinco millones de multa a Spotify por no cumplir con las normas de protección de datos

La plataforma musical sueca Spotify ha sido multada con cinco millones de euros por no responder de forma adecuada a las solicitudes de información sobre la recopilación de datos de sus usuarios, según informó la ONG austríaca Noyb, que había demandado a la compañía.

La multa la impuso la Autoridad de Protección de Datos de Suecia tras una denuncia de 2019 de Noyb, que ya ha ganado litigios a otras plataformas digitales por vulnerar el derecho a la privacidad de los usuarios.

Noyb presentó una denuncia en enero de 2019 alegando que Spotify no permitía obtener toda la información sobre el empleo que realizaba de los datos de los usuarios, tal como exige la normativa de la Unión Europea.

La queja fue presentada en Austria y el caso se envió a las autoridades suecas, pues Spotify tiene su sede principal en el país nórdico.

Cuatro años después, en los que Noyb tuvo que litigar incluso con las autoridades suecas de protección de datos por su inacción, se impuso finalmente una multa de cinco millones de euros a la plataforma.

"Es un derecho básico de cada usuario obtener la información completa sobre los datos que se procesan sobre ellos. Sin embargo, el caso tomó más de cuatro años y tuvimos que litigar con la Autoridad Sueca de Protección de Datos para obtener una decisión", explicó Stefano Rossetti, abogado de Noyb.

La normativa europea de privacidad no solo otorga el derecho a los clientes de obtener una copia de sus datos, sino también conocimiento sobre su fuente, destinatarios de la información personal o detalles sobre transferencias internacionales de datos.

Noyb, cuyas siglas proceden de la expresión inglesa "None of your business" ("No es asunto tuyo"), es una iniciativa del activista austríaco Max Schrems, conocido porque una de sus demandas tumbó el anterior acuerdo de transferencia automática de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos.