Alberto Vargas regresa a la cabina de "El Ritmo de la Mañana" después de once días en UCI

El locutor Alberto Vargas regresó este lunes al programa "El Ritmo de la Mañana" después de permanecer once días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro médico.

Entre lágrimas, Vargas expresó el inicio del espacio: "Estoy de vuelta a mi casa... yo no sé, se me parte el corazón de pensar en tantas cosas, pero nunca pensé que tanta gente me podía querer, nunca me lo imaginé".

Asimismo, confesó que fue "una rabieta" que le provocó el accidente cerebrovascular hemorrágico que sufrió el pasado 4 de febrero mientras tenía la presión arterial en 2,7 mmHg.

"Mientras tuve en ese cuarto de Intensivos, once días, tres cosas me movían a mí para desear salir de ese sitio: Uno era volver a ver a mi mamá, otro era ver de nuevo a mis amigos y volver a estar en la cabina de radio, en esta cabina de radio, esas fueron las cosas que me mantuvieron vivo once días", expresó Vargas.

El comunicador agradeció a su compañera Adriana Gómez, quien lo llevó a emergencias tras presentar complicaciones de salud hace dos meses.