Someten de nuevo referendo en Congreso de EEUU para votar estatus de Puerto Rico

Congresistas demócratas y republicanos reintrodujeron este jueves en el Congreso en Washington un proyecto de ley que busca realizar en noviembre próximo un referendo para que los ciudadanos de Puerto Rico elijan si quieren la independencia, la estadidad o mantenerse como un estado libre asociado con Estados Unidos.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien acudió al evento en el Capitolio, señaló en una rueda de prensa que pese a ser 3,2 millones de ciudadanos estadounidenses en la isla, estos no pueden votar por el presidente estadounidense, no tienen representación con voto en el Congreso y no reciben el trato que se merecen en "múltiples programas del gobierno federal".

El demócrata reiteró que lo que buscan es "igualdad y democracia".

Por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, recordó que la "estadidad, independencia o libre asociación son las únicas opciones viables para el pueblo de Puerto Rico".

"Éste es el mayor logro de este proyecto, un proyecto auto ejecutable, una oferta del Congreso de Estados Unidos para que Puerto Rico pueda votar entre estas opciones", añadió la republicana.

La iniciativa, conocida como Puerto Rico Status Act, ofrece "un proceso inclusive y justo", manifestó la congresista Nydia Velázquez, demócrata de Nueva York. "Es la primera vez que estas opciones se presentarán al pueblo de Puerto Rico de esta manera", explicó.

Velázquez, de origen puertorriqueño, añadió que el pueblo de Puerto Rico "jamás ha tenido la oportunidad de contar con un mecanismo democrático" y que "la descolonización de la isla debe estar entre las prioridades del Congreso". E instó a los "dirigentes republicanos en la Cámara y en el Senado a que actúen".

El proyecto de ley ya había sido aprobado en diciembre pasado en la Cámara de Representantes con 233 votos a favor, incluidos 16 republicanos, y 191 votos en contra, pero la iniciativa falleció sin decisión en el Senado.

En la Isla han habido seis consultas a la ciudadanía sobre el estatus definitivo del país, y en la más reciente, en noviembre de 2020, sin carácter vinculante, la pregunta única fue acerca de la admisión de Puerto Rico como un estado más del país.

El 52,52 % de quienes votaron respondió "sí" y el 47,48 % respondió "no", pero con la participación de apenas el 54,72 % de los ciudadanos habilitados para votar no quedó en claro cuál es la solución que prefiere la mayoría de los puertorriqueños.

En un plebiscito en 2012, en el cual participó el 78,19 % de los puertorriqueños habilitados para votar, el 53,97 % respondió "no" a la pregunta "¿Está de acuerdo con el estatus territorial actual".

En aquella consulta no vinculante el 62,16 % de los votantes indicó su preferencia por la estadidad, el 33,34 % por la libre asociación, y el 5,49 % por la independencia.