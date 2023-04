¿Abandonó Francia a sus ex espías afganos?

Radio Francia Internacional

Oriente Medio

Decenas de agentes de los servicios de inteligencia afganos que en su momento trabajaron para los servicios secretos franceses en Afganistán dicen haber sido abandonados por Francia tras la toma del poder por los talibanes el 15 de agosto de 2021. Así lo revela una investigación de colaboración de RFI, Lighthouse Report y Le Monde.

La división 915 o Shamshad era una célula secreta común creada por los servicios de inteligencia afganos y la DGSE (servicio de inteligencia francesa para el exterior) entre 2009 y 2020. Entre 60 y 90 agentes del NDS (servicios secretos afganos) trabajaban en dicha célula con el objetivo de conseguir información indispensable destinada a ayudar a la DGSE en su misión de proteger a los soldados e intereses franceses y luchar contra el terrorismo y la insurrección en Afganistán.

Tras la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021, algunos fueron evacuados a Francia, aproximadamente una treintena de personas. Otros han podido refugiarse en India, Pakistán o Irán, donde su seguridad no está garantizada, y algunos siguen en Afganistán, viviendo escondidos por miedo a ser descubiertos por los talibanes.

Este es el caso de Ali***. A sus 40 años, estuvo a cargo de la división 915 entre 2014 y 2018. En ese momento, era el enlace entre las fuentes en el campo y los agentes de la DGSE con sede en Kabul. Él explica: "El objetivo era recopilar información sobre los planes del enemigo.El enemigo era Daesh, Al Qaeda, los talibanes y el grupo Haqqani. Nuestros colegas en el campo recopilaron información sobre ellos que compartimos con nuestros colegas franceses, así como con nuestros colegas de los servicios de inteligencia afganos.También recopilamos información sobre todos los ciudadanos franceses que participan en actividades terroristas internacionales dentro de Al-Qaeda u otros grupos terroristas en todo el mundo y hacemos un seguimiento de su posible entrada en territorio afgano. Recopilamos toda esta información sobre el enemigo, sobre sus planes para secuestrar, robar autos o amenazar la embajada”.

Además de su salario pagado por el gobierno afgano, Ali recibió 1000 dólares mensuales de los servicios secretos franceses. Cuando los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto de 2021, Ali no tuvo más remedio que huir con su familia a las provincias para esconderse.

Desde entonces vive con miedo: “Me tapo la cara cada vez que salgo de mi casa, o cuando viajo. Solo salgo después del anochecer.Me estoy escondiendo. Mis amigos me ayudan económicamente y vendimos todas las joyas de oro que teníamos para poder sobrevivir”.

Ali no fue evacuado por las autoridades francesas. Hamza tampoco. El joven de 30 años que trabajaba en la parte administrativa de la División 915 también vive escondido en su propio país. Nos envió un video de la habitación donde vive, en el sótano, solo hay un colchón extendido en el piso. Aquí es donde está escondido con su familia cuando lo contactamos.

Él testifica que “cuando los talibanes tomaron el poder, todos estábamos conmocionados, estábamos paranoicos y aterrorizados. Logré llevar a mi familia a unos parientes donde nos escondimos.Nos enfrentamos al hambre. A veces, nuestras familias y amigos nos apoyan porque no podemos trabajar afuera. No he trabajado durante casi dos años desde que los talibanes tomaron el poder. A veces solo comemos una vez al día”.

Hamza vive aterrorizado de ser descubierto por los talibanes y encarcelado o algo peor. Hace un llamamiento a las autoridades francesas: “Lo único que esperamos del gobierno francés es que nos escuchen. Debe sacarnos de esta situación porque hemos prestado servicios al gobierno francés. Las autoridades francesas deben salvarnos de esta muerte poco a poco”.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas, por su parte, niega las carencias con respecto a los exagentes del servicio secreto afgano que trabajaron para la DGSE. Fuentes diplomáticas francesas recuerdan que Francia repatrió a un total de 9.000 hombres y mujeres afganos tras la llegada al poder de los talibanes en 2021.