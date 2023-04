Legisladores de Florida aprueban limitar el aborto a 6 semanas de embarazo

EFE

Miami, Estados Unidos

El proyecto de ley para limitar el aborto legal a las primeras seis semanas de embarazo en Florida fue aprobado este jueves por la Cámara Baja, dominada por los republicanos, y ahora solo resta la firma del gobernador, el también republicano Ron DeSantis, para que se haga efectiva.

Con 70 votos a favor y 40 en contra, la Cámara de Representantes aprobó hoy este polémico proyecto de ley contra el que los demócratas presentaron numerosas enmiendas, todas las cuales fueron rechazadas.



El Senado, por su parte, había dado ya el pasado 3 de abril su visto bueno a la iniciativa (el proyecto de ley SB 300) presentada en marzo pasado por la senadora Erin Grall.



Se espera que DeSantis, que ha respaldado esta propuesta, firme la medida que endurece aún más los plazos para abortar, ya que hasta ahora se permitía el aborto hasta las 15 semanas.



Desde el 1 de julio de 2022 solo se puede abortar legalmente en Florida hasta las 15 semanas de embarazo, en lugar de las 24 semanas establecidas hasta entonces.



La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la aprobación e inminente promulgación supone una "una nueva, extrema y peligrosa prohibición del aborto".



"La prohibición va en contra de las libertades fundamentales y está fuera de sintonía con las opiniones de la gran mayoría de la gente de Florida y de todo Estados Unidos", agregó.



Liderar a la nación en "la protección de la vida"



"Tenemos la oportunidad de liderar a la nación en la protección de la vida y dar a cada niño la oportunidad de nacer y encontrar su propósito", dijo la patrocinadora del proyecto de ley, la representante Jenna Persons-Mulicka, republicana de Fort Myers, al final de un debate que duró más de siete horas, según recogió el diario Sun Sentinel.



Sin embargo, los detractores de la medida argumentan que muchas mujeres no saben ni siquiera que están embarazadas a las seis semanas de gestación.



Tras la aprobación del proyecto de ley por el Senado a primeros de abril, la senadora demócrata Linda Stewart cargó contra la medida y dijo en un comunicado que "es posible que muchas mujeres no puedan confirmar su embarazo hasta la cuarta semana".



Entonces, se preguntó Stewart, ¿ahora el estado de Florida espera que (las mujeres que piensen en abortar) obtengan citas con dos médicos y tomen esta importante decisión en solo un par de semanas?".



Alexis McGill Johnson, presidenta de la organización Planned Parenthood Action Fund, que defiende la atención médica y reproductiva, dijo hoy que, "se han duplicado las prohibiciones del aborto para privar a millones de personas de la atención médica esencial", unas "decisiones políticas" que dañan sobre todo a las "personas negras y latinas, LGBTQ+ y de bajos ingresos".



Los demócratas advirtieron en la sesión que la prohibición de seis semanas pone a las mujeres en peligro al obligarlas a potencialmente sufrir sepsis o desangrarse hasta morir porque no pueden abortar en el corto plazo, además de empujarlas a arriesgar sus vidas al someterse abortos ilegales.



"El aborto es un derecho moral que se deja solo a la mujer", dijo la representante Rita Harris, demócrata por Orlando.



"Una de las prohibiciones más estrictas" de EE.UU.



El presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Jaime Harrison, declaró que, "en su incansable búsqueda de conquistar a la base MAGA (Make America Great Again), Ron DeSantis está a punto de cumplir su promesa de arrebatarle a la mujer la libertad de tomar sus propias decisiones de atención médica".



"DeSantis se comprometió a firmar esta prohibición aún más extremista que aplica a un punto antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Esta prohibición será una de las más estrictas del país y es solo el último ataque de extremismo contra el aborto", aseveró Harris.



La medida incluye exenciones en caso de violación, incesto o trata de personas de hasta 15 semanas, pero la víctima debe proporcionar "una copia de una orden de restricción, informe policial, registro médico u otra orden judicial o documentación" que proporcione evidencia del delito.



También incluye excepciones cuando la vida de la madre está en peligro o para evitar "riesgo grave de deterioro físico sustancial e irreversible".



Pero se requiere que dos médicos aprueben los casos de excepción de aborto por razones médicas, un requisito difícil de cumplir para las personas que viven en áreas rurales y otras partes del estado donde hay escasez de médicos, según los detractores de la medida.



De hacerse efectiva, la propuesta limitará de nuevo el derecho al aborto en este estado gobernado por el conservador DeSantis, quien fue reelegido en 2022 y aparentemente busca competir por la Casa Blanca en 2024.