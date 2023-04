Empleado ataca su banco en Kentucky; hay 4 muertos

AP

Kentucky, Estados Unidos

Un empleado bancario de 23 años abrió fuego con un fusil en su sitio laboral en Louisville el lunes por la mañana, matando a cuatro personas —incluido a un amigo cercano del gobernador— mientras transmitía en vivo el ataque, indicaron las autoridades.

“Seamos claros acerca de qué fue esto”, dijo el alcalde de Louisville, Craig Greenberg. “Este fue un acto malvado de violencia selectiva”.

La balacera, el 15to asesinato masivo en Estados Unidos en lo que va del año, ocurrió apenas dos semanas después de que un exalumno matara a tres niños y a tres adultos en una escuela primaria cristiana en Nashville, Tennessee, a unos 260 kilómetros (160 millas) hacia el sur. En ese tiroteo también fallecieron amigos del gobernador de ese estado y de su esposa.

La policía llegó mientras aún estaban efectuándose disparos el lunes dentro del Old National Bank y mató al atacante en un intercambio de balazos, dijo la jefa del Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, en una conferencia de prensa.

“El sospechoso le disparó a los agentes”, señaló Gwinn-Villaroel. “Entonces devolvimos el fuego y detuvimos esa amenaza”.

La jefa policial dijo que el agresor se llamaba Connor Sturgeon, e hizo notar que estuvo transmitiendo en vivo durante el ataque.

“Es trágico saber que ese incidente fue difundido y captado”, manifestó.

Meta, la compañía propietaria de Facebook e Instagram, indicó en un comunicado que había “retirado rápidamente la transmisión en vivo de este incidente trágico esta mañana”.

Nueve personas, incluidos dos policías, fueron atendidos por lesiones a consecuencia del tiroteo, dijo en un correo electrónico Heather Fountaine, vocera del Hospital de la Universidad de Louisville. Uno de los agentes, Nickolas Wilt, de 26 años, se graduó de la academia de policía el 31 de marzo. Se encuentra en estado crítico tras ser baleado en la cabeza y operado, señaló la jefa policial. Al menos tres pacientes han sido dados de alta.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó que perdió a uno de sus amigos más cercanos en el tiroteo —Tommy Elliott— en el edificio ubicado no muy lejos del estadio de ligas menores Louisville Slugger Field y el parque Waterfront.

“Tommy Elliott me ayudó a forjar mi carrera de derecho, me ayudó a volverme gobernador, me dio consejos sobre cómo ser un buen padre”, dijo Beshear, con la voz entrecortada por la emoción. “Es una de las personas con las que yo hablaba más en el mundo, y muy rara vez hablábamos acerca de mi trabajo. Era un amigo increíble”.

En la balacera también fueron asesinados Josh Barrick, Jim Tutt y Juliana Farmer, señaló la policía.

“Estos son individuos fantásticos e irremplazables que un acto terrible de violencia nos arrebató a todos”, manifestó el gobernador.

Es la segunda vez que Beshear se ve personalmente afectado por una tragedia masiva desde que es gobernador.

A fines de 2021, uno de los poblados devastados por tornados en Kentucky fue Dawson Springs, el lugar de origen del padre de Beshear, Steve Beshear, que fue gobernador durante dos periodos. Andy Beshear con frecuencia visitaba Dawson Springs cuando era niño y hablaba emotivamente del lugar de origen de su padre.