Esperan que Donald Trump se entregue a principios de la próxima semana

AP

Nueva York, Estados Unidos

Donald Trump fue acusado formalmente por un gran jurado de Manhattan, un ajuste de cuentas histórico después de años de investigaciones sobre sus tratos personales, políticos y comerciales y una sacudida abrupta en su intento de retomar la Casa Blanca.

La naturaleza exacta de los cargos no estaba clara el viernes porque la acusación permaneció sellada, pero se derivan de los pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial. Los fiscales dijeron que estaban trabajando para coordinar la rendición de Trump , que podría ocurrir a principios de la próxima semana. No dijeron si tenían la intención de buscar tiempo en prisión en caso de una condena, un desarrollo que no impediría que Trump busque y asuma la presidencia.

La acusación formal, la primera contra un expresidente de EE. UU., introduce a la oficina del fiscal de distrito local en el corazón de una carrera presidencial nacional y da paso a un proceso penal en una ciudad que el expresidente llamó hogar durante décadas. Al llegar en un momento de profundas divisiones políticas, es probable que los cargos refuercen, en lugar de remodelar, las perspectivas enfrentadas de aquellos que ven la rendición de cuentas como algo atrasado y aquellos que, como Trump, sienten que el republicano está siendo atacado con fines políticos por un fiscal demócrata.

Trump, quien ha negado haber actuado mal y ha atacado repetidamente la investigación, calificó la acusación de “persecución política” y predijo que dañaría a los demócratas en 2024. En un comunicado que confirmó los cargos, los abogados defensores Susan Necheles y Joseph Tacopina dijeron que Trump “no cometió cualquier crimen Lucharemos enérgicamente contra este enjuiciamiento político en los tribunales”.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan confirmó la acusación y dijo que los fiscales se habían comunicado con el equipo de defensa de Trump para coordinar una entrega. Tacopina dijo que es “probable” que Trump se entregue el martes.

“Estamos trabajando en esa logística en este momento”, dijo Tacopina en el programa “Today” de NBC el viernes por la mañana. “Él no se esconderá en Mar-a-Lago”.

Tacopina insistió en que Trump no aceptaría un acuerdo de culpabilidad: “No hay delito”.

Se le pidió a Trump que se rindiera el viernes, pero sus abogados dijeron que el Servicio Secreto necesitaba más tiempo mientras hacía los preparativos de seguridad, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no podían discutir públicamente los detalles de seguridad.

El caso se centra en acusaciones bien documentadas de un período de 2016 cuando el pasado de celebridad de Trump chocó con sus ambiciones políticas. Los fiscales examinaron durante meses el dinero pagado al actor porno Stormy Daniels y a la ex modelo de Playboy Karen McDougal , de quienes temía que hicieran públicas las afirmaciones de que habían tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él.

El momento de la acusación pareció sorprender a los funcionarios de la campaña de Trump luego de los informes noticiosos de que probablemente faltarían semanas para que se presentaran cargos penales. El expresidente estuvo en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida, el jueves y filmó una entrevista con un comentarista conservador ese mismo día.

La acusación también significa que Trump tendrá que luchar simultáneamente por su libertad y su futuro político, al mismo tiempo que se defiende de amenazas legales potencialmente más peligrosas , incluidas las investigaciones sobre los intentos de él y sus aliados de deshacer las elecciones presidenciales de 2020, así como sobre el acaparamiento de cientos de documentos clasificados.