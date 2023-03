Hallan carta de disculpa por asesinato de ciudadanos estadounidenses en México

AP

Ciudad Victoria, México

Una carta que dice ser del cártel mexicano de la droga acusado de secuestrar a cuatro estadounidenses y matar a dos de ellos condena la violencia y dice que la pandilla entregó a las autoridades a sus propios miembros responsables.

En una carta obtenida por The Associated Press a través de una fuente policial del estado de Tamaulipas, la facción Scorpions del cartel del Golfo se disculpó con los residentes de Matamoros, donde los estadounidenses fueron secuestrados, la mujer mexicana que murió en el tiroteo del cartel y los cuatro estadounidenses y sus familias.

Se sabe que los cárteles de la droga emiten comunicados para intimidar a sus rivales y autoridades, pero también en momentos como estos hacen algo de trabajo de relaciones públicas para tratar de suavizar situaciones que podrían afectar su negocio.

“Hemos decidido entregar a los involucrados directos y responsables de los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia decisión y falta de disciplina”, dice la carta, agregando que esos individuos habían ido en contra de las reglas del cártel. que incluyen “respetar la vida y el bienestar de los inocentes”.

Una fotografía de cinco hombres boca abajo en el pavimento y atados acompañaba la carta, que la fuente compartió con The Associated Press con la condición de que permanecieran en el anonimato porque no estaban autorizados a compartir el documento.

Los funcionarios estatales no confirmaron públicamente de inmediato que tenían nuevos sospechosos bajo custodia.

Otro funcionario de seguridad estatal dijo que cinco hombres fueron encontrados atados dentro de uno de los vehículos que las autoridades habían estado buscando, junto con la carta. Ese funcionario también habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre el caso.

El primo de una de las víctimas dijo que su familia se siente “muy bien” al saber que Eric Williams, quien recibió un disparo en la pierna izquierda, está vivo, pero no acepta ninguna disculpa del cártel al que acusan de secuestrar a los estadounidenses.

“No va a cambiar nada sobre el sufrimiento por el que pasamos”, dijo Jerry Wallace a The Associated Press el jueves. Wallace, de 62 años, pidió a los gobiernos de Estados Unidos y México que aborden mejor la violencia de los cárteles.

El viernes pasado, los cuatro estadounidenses cruzaron a Matamoros desde Texas para que uno de ellos pudiera hacerse una cirugía estética. Alrededor del mediodía fueron baleados en el centro de Matamoros y luego subidos a una camioneta.

Otro amigo, que permaneció en Brownsville, llamó a la policía después de no poder comunicarse con el grupo que cruzó la frontera el viernes por la mañana.

El portavoz del Departamento de Policía de Brownsville, Martin Sandoval, dijo el jueves que los oficiales siguieron el protocolo al revisar los hospitales y las cárceles locales después de recibir el informe de las personas desaparecidas.

Se asignó un detective al caso en una hora y luego alertó al FBI después de darse cuenta de que las personas habían cruzado a México. Poco después, el FBI se hizo cargo del caso cuando los videos de las redes sociales comenzaron a mostrar un tiroteo con las víctimas que coincidían con la descripción de las personas desaparecidas.

Las autoridades los ubicaron la mañana del martes en las afueras de la ciudad, custodiados por un hombre que fue detenido. Dos de los estadounidenses estaban muertos, uno estaba herido y el otro estaba ileso.

El martes, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, culpó a los cárteles de la droga por la muerte de los estadounidenses.

“La DEA y el FBI están haciendo todo lo posible para desmantelar, interrumpir y, en última instancia, enjuiciar a los líderes de los cárteles y todas las redes de las que dependen”, dijo Garland.

También el jueves, la oficina del fiscal del estado de Tamaulipas dijo que había incautado una ambulancia y una clínica médica en Matamoros que supuestamente se usaban para brindar tratamiento a los estadounidenses después del tiroteo.

Los estadounidenses dijeron a los investigadores que los llevaron a la clínica en una ambulancia para recibir primeros auxilios, según el comunicado. Al revisar el video de vigilancia policial en la ciudad, las autoridades pudieron identificar la ambulancia y encontrar la clínica. No se realizaron arrestos en la clínica, según el comunicado.