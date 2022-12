Zelensky viajará a Washington para encontrarse con Biden; es su primer viaje desde el inicio de la guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reunirá este miércoles en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en su primer viaje internacional desde el inicio de la invasión rusa a finales de febrero.

La visita ratifica que Estados Unidos respaldará a Kiev "tanto tiempo como haga falta", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en el comunicado oficial que anuncia la recepción.

Este desplazamiento, cuando casi se cumplen 10 meses del inicio de la guerra, irá acompañado de una nueva ayuda "significativa" de Washington a Kiev, que incluirá un sistema antiaéreo Patriot.

El Kremlin advirtió el miércoles que estas nuevas entregas de armamento sólo "agravarán" el conflicto. Su portavoz, Dmitri Peskov, también aseguró que no esperaba que Zelensky cambie su posición sobre su rechazo a negociar con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras esta visita.

La Casa Blanca indicó que Zelensky se encontrará primero con Biden y después pronunciará un discurso en una sesión conjunta del Congreso estadounidense.

"De camino a Estados Unidos para reforzar las capacidades de resiliencia y defensa" de Ucrania", tuiteó el mandatario ucraniano, que también confirmó el discurso ante los senadores y representantes estadounidenses.

En esta misma jornada, Putin tiene previsto una gran reunión de militares en Moscú después de admitir una situación "extremadamente difícil" en las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia.

En el encuentro por videoconferencia, en el que deben participar 15.000 funcionarios, Putin confía en sacar las conclusiones del año transcurrido y fijar los objetivos de su ejército para 2023, según el Kremlin.

El ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, informará sobre los "progresos de la operación militar especial" en Ucrania en la reunión.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of ????. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between ???? and ????. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.