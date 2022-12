Trabajadores del New York Times van a la huelga por disputa salarial

AFP

Nueva York, Estados Unidos

Más de 1.000 empleados de The New York Times comenzaron una huelga en la medianoche del jueves después de no alcanzar un acuerdo con la empresa para aumentar los salarios, según informó su sindicato.

Periodistas y otros trabajadores del conocido como periódico de referencia en Estados Unidos se declararon en huelga durante 24 horas.

El NewsGuild de Nueva York, sindicato que representa a los trabajadores en huelga, había manifestado que uno de los principales puntos de fricción era la negativa de la dirección a aumentar los salarios en consonancia con la alta inflación.