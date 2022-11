Turbas arrasaron con todo en cuatro sedes de Caritas en Haití

EFE

Puerto Príncipe, Haití

Cuatro sedes de Caritas en Haití fueron atacadas y saqueadas por completo entre septiembre y octubre, informó este lunes la organización humanitaria, lo que repercute negativamente en el trabajo, paralizado a nivel técnico sobre el terreno.

En un comunicado, Caritas indicó que las consecuencias negativas de esta ola de violencia son de “extrema importancia” y afirmó que las dependencias vandalizadas y saqueadas, donde los daños son “enormes”, carecen de los medios necesarios para funcionar.

El personal de Caritas Haití, en concreto de la oficina nacional y de las instancias saqueadas, “permanece en casa, intentando trabajar a distancia pese a los serios problemas de conexión de las dos principales redes de comunicación debido a los actos vandálicos”, señaló.

La organización alertó de que la violencia que reina en Haití “va a retrasar aún más la puesta en marcha de proyectos”, en un país donde 4,7 millones de personas, según el Programa Mundial de Alimentos, sufren una aguda inseguridad alimentaria.

La escasez de combustible y la inseguridad dificultan el trabajo y “habrá que tener en cuenta la evolución de la situación para retomar las actividades de manera adecuada”, añadió.

Si bien desde 2019, el difícil contexto ralentiza mucho actividades de Caritas, las dificultades han empeorado en los tres últimos meses, en especial en septiembre y octubre, cuando fueron objeto de pillaje las dependencias en el departamento Sur, Gonaïves (departamento noroccidental de Artibonite), Port-de-Paix (noroeste) y Jacmel (sureste).

Todas ellas sufrieron importantes daños materiales y, además, fueron saqueados los almacenes de Food For The Poor en los que se guardaban productos alimentarios y no alimentarios de cara a la temporada ciclónica.

A la situación de crisis sociopolítica y económica que vive Haití se suman la falta de carburante, la violencia y la reaparición del cólera, lo que ha llevado a Médicos Sin Fronteras (MSF) a advertir del riesgo de una catástrofe sanitaria en Puerto Príncipe.

Preocupación por niños

El Comité de los Derechos de los Niños de la ONU ha pedido a la comunidad internacional que lleve a cabo “acciones inmediatas” ante la “triple amenaza” del cólera, la desnutrición y la violencia que afecta a más de un millón de niños en Haití.

Según el Comité, la escalada de inseguridad en el país caribeño impide que la mayoría de los niños puedan acudir a la escuela desde el pasado 3 de octubre, cuando comenzó el curso académico haitiano.

Además, el rebrote de casos de cólera registrados en el país -que no había contabilizado ningún contagio en los últimos tres años- amenaza “la salud, el bienestar y la vida de 1,2 millones de niños que viven en las zonas afectadas”, ha indicado.

En cuanto al hambre, de acuerdo a las proyecciones de UNICEF, casi 100.000 niños haitianos menores de cinco años se enfrentan a la desnutrición aguda severa. Un problema que se ha visto agravado en los últimos meses por la violencia y las dificultades económicas que enfrenta el país.

Reclamando apoyo

“La comunidad internacional debe apoyar a las autoridades nacionales en su deber de garantizar el derecho de los niños a vivir, crecer, aprender y prosperar en un clima libre de violencia”, ha destacado el Comité.

Además, ha instado a las autoridades de Haití a cumplir con sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que implica protegerlos de todo tipo de participación en conflictos armados, del tráfico de personas, de la prostitución infantil y de la pornografía.

El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembros y está formado por 18 expertos independientes.

Ataques a periodistas

La institución cívica Protección Ciudadana denunció las agresiones de que son víctimas los periodistas en Haití y abogó por mejores relaciones entre la prensa y los entes del gobierno central.

Específicamente, se refirió a los hechos ocurridos el domingo 30 de noviembre que resultaron en el asesinato del periodista Romélo Vilsaint.

Comentó también la decisión de la Inspectoría General de la Policía Nacional de Haití (IGPNH) de iniciar una investigación sobre este hecho, que terminó con la vida de un miembro de la prensa haitiana.

Asimismo, el protector del ciudadano, Renan Hédouville, solicitó a la Inspectoría policial a comunicar al país el informe de esta investigación “lo antes posible”.

año escolar

Habla Fusión

La estructura política Fusión de Socialdemócratas pidió la reanudación de las actividades escolares mientras se ha lamentado de que más de 150.000 docentes se encuentren en una situación difícil.

La reanudación de las actividades escolares sigue estancada tras la crisis del combustible y los movimientos populares.

El calendario escolar sestaba programado para el 5 de septiembre, pero fue pospuesto para el 3 de octubre pasado. Sin embargo, la jornada educativa aún sigue estancado.

La situación está empujando a los responsables del área educativa y a los partidos políticos a reclamar la reanudación de las actividades escolares.