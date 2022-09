Huracán Ian deja cuantiosos daños materiales en su paso por Cuba

El huracán Ian, con categoría tres (sobre cinco) en la escala Saffir-Simpson, ocasionó este martes cuantiosos daños materiales en el occidente de Cuba, con intensas lluvias y fuertes vientos, a su paso rumbo norte hacia a la Florida (EE.UU.).

Ian, el cuarto huracán de la temporada y el primero que afecta a Cuba, ha dejado multitud de municipios devastados en el tercio occidental de la isla.

Por el momento no se ha informado de daños personales, pero los damnificados suman decenas de miles. Solo los evacuados son más de 50.000.

El huracán, como ha podido comprobar Efe, ha arrancado tejados, derribado cientos de árboles y postes eléctricos contra edificios y viales, anegado calles, echado abajo torres de dos estadios de béisbol, inundado casas y afectado viviendas, fábricas, campos de cultivos y almacenes de la hoja de tabaco.

El transporte terrestre y marítimo está suspendido. La estatal Unión Eléctrica (UNE) ha suspendido totalmente el suministro eléctrico en las provincias de Pinar del Río y La Habana para evitar incidentes con el tendido con vientos que han llegado a superar los 200 kilómetros por hora (km/h).

Las autoridades cubanas hablaron de daños "considerables" en una primera valoración. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, prometió por su parte centrar "todos los esfuerzos del país para borrar enseguida los daños". Por la tarde se desplazó a Pinar del Río.

Todas las personas con las que habló Efe aseguraron que se trataba del peor fenómeno meteorológico que habían sufrido, a pesar de que Pinar del Río es una zona frecuentemente afectada por ciclones. Tres huracanes de categoría tres han afectado Cuba en los últimos 20 años.

"Nunca en mis 62 años había visto algo así. Lo hemos perdido todo", lamentó a Efe Maritza Cueto, vecina de un barrio humilde por el que pasa la carretera hacia el poblado de La Coloma.

Héctor Polanco, de 32 años, explicó a Efe que el tejado de su casa, donde vive con su mujer y su hijo de cuatro meses, se vino abajo de golpe en la madrugada: "Tuvimos que gritar 'auxilio' para que vinieran los vecinos a sacarnos".

Ian tocó tierra cubana a las 03.24 hora local (07.24 GMT) por La Coloma (suroeste), con vientos máximos sostenidos superiores a 200 km/h, desplazándose a menos de 20 kilómetros por hora (Km/h) en dirección norte.

En las últimas 24 horas se han registrado en Cuba lluvias fuertes e intensas, con un máximo de 108,3 milímetros (mm) (o litros por metro cuadrado) en la estación meteorológica de Amistad Cuba-Francia de la Isla de la Juventud (suroeste).

También se han detectado vientos huracanados en el tercio occidental de la isla. La racha más fuerte fue de 208 km/h en la localidad de San Juan y Martínez.

El Insmet ha dado cuenta de inundaciones costeras fuertes en algunos puntos de Pinar del Río -especialmente en el golfo de Guanahacabibes- y moderadas en el sur de la Isla de la Juventud y otros puntos del occidente.

Asociada al ojo del huracán, de 32 kilómetros de diámetro, se registró asimismo una calma de entre 48 minutos y hora y media.

El ojo salió completamente al Golfo de México por la costa noroccidental cubana sobre las 11.40 hora local (15.40 GMT) por el Puerto Esperanza, tras debilitarse ligeramente en su tránsito terrestre.

El Insmet prevé no obstante que Ian recobre fuerza en las próximas horas e incluso considera probable que alcance categoría cuatro.

La Habana, la mayor ciudad del país, no se encuentra en la primera línea de destrucción de Ian, pero se ha visto afectada también por el huracán.

La capital ha sufrido intensas lluvias y fuertes vientos -de hasta 100 km/h- desde la mañana del martes, lo que podría conllevar accidentes debido al mal estado general de sus viviendas.

Los efectos de Ian seguirán sin embargo sintiéndose durante horas en Cuba, con lluvias intensas y vientos fuertes previstos para toda la jornada y perturbaciones que persistirán hasta este miércoles.

3 PM EDT Sep 27 position update of Hurricane #Ian. Data from an Air Force Hurricane Hunter aircraft indicate the minimum pressure has decreased to 952 millibars. https://t.co/Q5vfoV0oSw pic.twitter.com/5PTqKszTLB