Ian se convierte en huracán de categoría 1 al acercarse a Cuba

La tormenta tropical Ian se fortaleció para convertirse en un huracán de categoría 1 al acercarse a Cuba, indicó este lunes en un boletín el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

"Ian se convierte en un huracán", afirmó el NHC advirtiendo que "hoy se espera un rápido fortalecimiento adicional".

La tormenta avanza hacia noroeste hacia el occidente de Cuba y de las Islas Caimán con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, indicó la agencia meteorológica.

Se espera que el occidente de Cuba reciba el embate de la tormenta el lunes y el NHC advirtió de "impactos significativos por los vientos y las marejadas".

En Estados Unidos, los habitantes de Florida se preparaban también para la inminente llegada de la tormenta y el NHC emitió una alerta de huracán para la costa oeste.

El domingo, el gobernador del Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en 67 condados y las autoridades se preparan para la llegada de la tormenta.

"Se esperan intensas lluvias, fuertes vientos, rápidas inundaciones e incluso tornados aislados", indicó DeSantis a los periodistas el domingo.

El gobernador urgió a los residentes a abastecerse de comida, agua, medicina y carburante, y a prepararse para que haya cortes de electricidad.

Here are the 5 am Monday Key Messages for Hurricane #Ian. Latest information at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/536aVhLwl5