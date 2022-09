Claude Joseph sobre las disculpas de Petro: "Gracias señor presidente. Sin embargo, eso no es suficiente"

El que fuera primer ministro con el expresidente haitiano Jovenel Moise, Claude Joseph, ha puesto en valor las palabras de Petro, aunque considera que "no es suficiente" y ha solicitado la "plena cooperación" de Bogotá en las investigaciones.

"Haití necesita la plena cooperación de su gobierno para ayudarnos a encontrar al autor intelectual del asesinato del presidente Mosie. ¿Quién los financió? ¿Cómo consiguieron el dinero?", ha lanzado también en Twitter el ex primer ministro.

No obstante, el ministro de Exteriores de Haití, Jean Victor Génésus, ha agradecido el "gesto fuerte y valiente" del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al pedir disculpas por la implicación de mercenarios colombianos en el asesinato del que fuera presidente haitiano Jovenel Moise en julio de 2021.

El representante diplomático haitiano se ha referido así a las palabras de Petro, quien el miércoles informó en su perfil de la red social Twitter que, durante una reunión en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, había pedido perdón a Haití por aquel suceso.

El 7 de julio de 2021, varios mercenarios irrumpieron en la residencia presidencial de Haití, quitándole la vida al presidente Moise e hiriendo gravemente a su mujer.

El mensaje de disculpas de Petro se da más de un año después de que se tuviera conocimiento de que gran parte de los culpables del asesinato del líder haitiano eran mercenarios colombianos, ya detenidos por las autoridades del país caribeño.

Thank you Mr. President. However, that’s not enough. Haiti needs your government’s full collaboration to help us find out the mastermind behind Pdt. @moisejovenel assassination. Who financed them? How did they get the money? Their travel history prior to that heinous crime ? Etc https://t.co/odmbMeNeJM