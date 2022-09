Hombre de 73 años es condenado a casi 2 años por maltrato animal en Panamá

EFE

Panamá

Un anciano de 73 años de edad fue condenado a 20 meses de prisión en Panamá por haber maltratado a su mascota, un perro que finalmente fue rescatado por la Policía Ecológica, informó este sábado el Órgano Judicial.



El Tribunal de Juicio de la provincia de Panamá emitió la sentencia, lograda mediante un acuerdo de pena, y también "ordenó la suspensión de la ejecución (de la misma) por la prohibición de tener animales domésticos durante un periodo de dos años".



La pena accesoria por este delito de maltrato animal impuesta al anciano es la inhabilitación de funciones públicas por el término de un año.



"Este caso guarda relación con hechos ocurridos en horas de la tarde del 13 de octubre del 2019, en el sector La Primavera de Torrijos Carter, corregimiento de Belisario Frías del distrito de San Miguelito, cuando la Policía Ecológica y un grupo de personas rescatan una mascota canina", dijo el Órgano Judicial.



El artículo 421 del Código Penal dicta penas de cárcel de hasta cuatro años de prisión para quien mediante actos de crueldad cause la muerte o lesione gravemente a un animal usado como mascota.



La Ley 70 sobre protección de los animales domésticos establece además multas de hasta 1.000 dólares y la obligación de realizar cursos sobre bienestar de los animales para quien los someta a maltrato.



En mayo pasado, el Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá lanzó una campaña en la pidió a la población denunciar el maltrato animal ante el incremento de los casos de abuso.



La cartera de Salud recordó que, según con la normativa sobre protección de animales domésticos, se pueden considerar como faltas leves no protegerlos contra las inclemencias del tiempo, no brindarles alimentos o agua, propiciar prácticas de zoofilia, y encerrarlos en jaulas inadecuadas, entre otras.



De forma general, el maltrato es entendido como cualquier comportamiento humano que provoque daños a las mascotas, así sean físicos o emocionales, agregó la información oficial.