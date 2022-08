Familiares no sepultan a Abigail Urrutia, la joven presuntamente asesinada por policías en México

EFE

Salina Cruz, México

El cuerpo de una joven presuntamente asesinada por policías en el municipio de Salina Cruz, estado de Oaxaca, sur de México, no fue sepultado este lunes por decisión de los familiares, quienes exigieron esclarecer bajo qué circunstancias perdió la vida y rechazan una primera versión que apunta a un suicidio.

El cuerpo de Abigail Hay Urrutia fue hallado sin vida en celdas de la policía municipal de Salina Cruz, horas después de que fue detenida el pasado 19 de agosto.

El reporte oficial de la policía señaló que la joven de 30 años "se suicidó en la celda", pero su padre, José Luis Hay, indicó que el cuerpo de Abigail tenía una herida profunda en el cuello.

Ante estos hechos, la familia decidió no sepultar este lunes su cuerpo hasta que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca aclare cómo perdió la vida en las celdas de la policía en Salina Cruz, uno de los 40 municipios que desde agosto de 2018 recibió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

La joven de 30 años y madre de dos niños de 10 y 6 años vivía en la región del Istmo, considerada como una de las más violentas para las mujeres y que contribuye a que en este año Oaxaca reporte alrededor de 90 muertes violentas de mujeres.

En medio de una discusión con su pareja, Abigail fue detenida el pasado viernes 19 de agosto por una presunta falta administrativa y encarcelada tras resistirse.

POLICÍA SEÑALA SUICIDIO

La misma noche de viernes, los policías de turno informaron vía telefónica y sin mediar explicación que Abigail "se suicidó con sus propios calzones (ropa intima)", como lo relató en redes sociales José Luis Hay, padre de la joven, quien se ha negado a aceptar esta versión que carece de un sustento judicial.

Inicialmente, el sepelio de la joven estaba programado para este lunes, luego de que la noche previa la familia recibiera el cuerpo, pero al encontrar inconsistencias en la investigación decidieron retrasar su inhumación hasta que la Fiscalía de Oaxaca les otorgue resultados creíbles de las investigaciones.

"Queremos las pruebas de los estudios que se le hicieron, es todo y ya procederemos al sepelio para que, posteriormente, no haya necesidad de desenterrar a mi hija, no quiero que jueguen con el cuerpo de un ser humano, no se vale, hay que respetarlo" dijo a Efe José Luis Hay con el dolor de velar a una de sus dos hijas.

La familia de Abigail se niega a aceptar la versión policial del presunto suicidio de Abigail hasta que no se compruebe que no fue un feminicidio y por eso decidió no enterrar su cuerpo.

"No podemos enterrar a mi hermana sin saber qué es lo que pasó realmente. No nos avisaron de la detención y a mi hermana la mataron, los policías que se la llevaron la mataron, ella no pudo haberse suicidado con una prenda íntima, eso es imposible, da coraje, es una burla, quisieron burlar a mi papá diciendo eso por eso queremos que se investigue y que se encuentre a los culpables", señaló Margarita Hay Urrutia, hermana de Abigail.

Sobre este caso las autoridades locales no han informado si los policías municipales involucrados en la detención y el presunto feminicidio se encuentran suspendidos o continúan desarrollando sus funciones de manera normal.

La Fiscalía de Oaxaca reportó en un comunicado que "realiza las investigaciones pertinentes para determinar si existe responsabilidad alguna por parte de los actores que intervinieron en la detención y posterior fallecimiento de una mujer".

Desde la ciudad de Oaxaca, a 260 kilómetros de distancia del Puerto de Salina Cruz, el fiscal de Oaxaca Arturo Peimbert dijo en a medios que desafortunadamente Salina Cruz y muchos municipios carecen del cumplimiento de protocolos para poder tener a buen resguardo a las personas que detienen.

"Eso es una violación a derechos humanos pero que también no podemos anticipar vísperas porque en las próximas horas se va a resolver su situación jurídica", apuntó.