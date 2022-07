La NASA investigará la misión fallida al asteroide metálico Psyche

EFE

Estados Unidos

La Agencia Espacial de EE.UU. (NASA) anunció este jueves la puesta en marcha de una investigación independiente para determinar las causas por las que la exploración de Psyche, el mayor asteroide metálico del sistema solar, no se llevará a cabo durante el presente año, como estaba previsto.



La entidad científica informó en un comunicado de la iniciativa, que deberá explicar los problemas que no permitieron llevar adelante la misión, que la NASA atribuyó inicialmente, el pasado 24 de junio, a la "entrega tardía del software de vuelo" y el equipo de prueba de la nave espacial.



El asteroide Psyche había sido escogido en 2017 como parte del programa Discovery de la NASA, una misión de bajo costo que utiliza Marte como "asistencia gravitatoria en el camino", lo que requiere una extrema precisión.



El comunicado de la NASA detalla que su Dirección de Misiones Científicas y el Laboratorio de Propulsión a Chorro han encargado una investigación independiente para examinar los problemas que llevaron a la misión Psyche a perder la oportunidad del lanzamiento planificado para 2022.



Además, la investigación tendrá que revisar el camino a seguir de la misión.



La comisión responsable del estudio estará formada por 15 miembros y será presidida por el funcionario retirado de la NASA Tom Young, con el objetivo de comenzar los trabajos el próximo día 19.



La investigación se centrará en factores que pudieron influir en el fallido lanzamiento, como el entorno laboral, la comunicación entre equipos y problemas técnicos.



El resultado de este estudio se espera que contribuya a proporcionar a la NASA información para reducir el riesgo en futuras misiones.



Está previsto que la comisión informe de sus hallazgos a la dirección de la NASA y el Laboratorio de Propulsión a Chorro a finales de septiembre.



El lanzamiento de la nave este año habría permitido llegar en 2026 a Psyche, rico en hierro y níquel y posiblemente con oro en su centro y nuevos metales.



La NASA precisó que hay posibles períodos de lanzamiento tanto en 2023 como en 2024, pero las posiciones orbitales relativas de Psyche y la Tierra determinan que la nave espacial no llegaría al asteroide hasta 2029 y 2030, respectivamente.



El problema de compatibilidad del sistema con los simuladores del banco de pruebas del software fue detectado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en California.



Esta complicación con los bancos de pruebas "fue identificada y corregida"; sin embargo, "no hay tiempo suficiente para completar una verificación completa del software para su lanzamiento este año".



El software de navegación y vuelo de guía de la nave espacial es el encargado de controlar la orientación de la nave mientras vuela por el espacio y se utiliza para apuntar la antena de la nave espacial hacia la Tierra, para que esta pueda enviar datos y recibir comandos.