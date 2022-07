Guerra entre pandillas causa unas 52 muertes

Santo Domingo, RD

Ha aumentado el número de enfrentamientos entre bandas rivales en Cité Soleil. “El número ha aumentado. Hay al menos cincuenta y dos muertos, incluidos unos cuarenta en los campamentos de los grupos enfrentados, G-9 y G-Pep”, confió a Le Nouvelliste el lunes 11 de julio el agente ejecutivo interino de Cité Soleil, Joël Janéus, sobre el cuarto día de enfrentamientos con armas automáticas. “Hay muertos, jóvenes que no tenían nada que ver con estos grupos armados”, lamentó. “El número de heridos ha aumentado. Son 110. Para la mayoría de los miembros de la población que huyeron de los combates”, explicó Joël Janéus, ácido en comparación con quienes alimentan este conflicto fratricida. “Me han contactado jóvenes a los que les gustaría que terminara esta guerra. Pero no puedo hacer nada. No tengo manera”, revelando que si la policía está ausente del centro de Cité Soleil, sin embargo, hay agentes, en Carrefour Duvivier, que intentan ayudar a los que pueden refugiarse en otro lugar. Sin quitarse un guante, Joël Janéus increpa a quienes suministran armas y municiones a estos jóvenes. “Debemos hacer las paces”, suplicó una vez más Joël Janéus, preocupado por la violencia de los combates. “Esta es una de las batallas más feroces en Cité Soleil hoy”, dijo. El día anterior, domingo, Joël Janéus había explicado la dificultad de tener un balance consolidado. En ambos campos se queman los cadáveres de los adversarios, dijo Joël Janéus, deplorando la ausencia del Estado en la Ciudad durante un año. “La comuna no tiene policías, ni juzgado de paz. El estado debe volver, debemos implementar proyectos para dar alternativas a estos jóvenes que se están matando entre ellos”, llamó Joël Janéus.

“Todavía escucho disparos provenientes de Brooklyn”, confió el domingo y nuevamente este lunes un vecino de Cité Soleil que está en alerta desde el viernes, cuando los hombres del G-9, la coalición liderada por Barbecue, tomaron por asalto posiciones ocupadas por Gabriel y sus aliados del G-Pèp. “Los habitantes de Bois-9, de Cité Lumière, Cité Gérard, del proyecto Linthau, de Wharf, de Brooklyn están sitiados. La situación es peor para los residentes de Brooklyn, Sun 17, Wharf, donde están los hombres de Gabriel”, dijo esta fuente, que explica el calvario de los miembros de la población que huyeron de los enfrentamientos. “Pasé 6 horas, escondido en el monte, antes de pasar Deyè mi para ir a Carrefour Drouillard”, dijo, señalando haber visto más de cinco cadáveres quemados en Bois-9.

A causa de los enfrentamientos, los habitantes de los barrios sitiados carecen de todo. Agua, pan, subrayó esta fuente que dice ver la impotencia en los ojos de los policías que no podían ayudar a la gente que quería huir. “No tenían armas ni el viernes y ni el sábado”, dijo. “Este domingo, gracias a la intervención de un vehículo blindado, cuatro tap-tap utilizados para bloquear la vía, en el cruce E-Power/Boulevard desAméricains, fueron trasladados. Deberíamos tener un vehículo blindado” ..., expresó. (Tomado de Le Nouvelliste)

SEPA MÁS

Investigación.

“Quemamos los cadáveres”, “al menos 52 muertos y 110 heridos en enfrentamientos entre grupos armados”, según el alcalde de Ciudad del Sol.

Ayuda.

Estados Unidos anunció $48 millones en asistencia de seguridad adicional para Haití, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado.