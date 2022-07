Atacante del 4 de julio: un joven alienado con personalidad oscura en internet

AFP

Nueva York, EEUU

Antes de ser acusado de sembrar muerte y caos en el desfile por el Día de la Independencia estadounidense en Higland Park, la comunidad de este suburbio acomodado de Chicago conocía a Robert Crimo como un niño tranquilo, exmiembro de los Boy Scouts.

Pero en sus actividades en internet, el joven de 21 años, conocido por amigos y familiares como "Bobby", mostraba una fuerte inclinación a la violencia y exhibía su ira por ser ignorado por sus pares.

"Lo conozco como alguien que era un Cub Scout cuando yo era el líder de los Cub Scouts", declaró el martes a la cadena NBC la alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotering, quien describió a Crimo como "apenas un niño pequeño".

"Es una de esas cosas en las que das un paso atrás en el tiempo y dices: '¿Qué pasó?'", afirmó después de que Crimo cometiera el trágico ataque.

Armado con un arma similar a un rifle semiautomático AR-15, "Bobby" abrió fuego desde el tejado de un edificio contra cientos de personas que asistían al tradicional desfile del 4 de Julio. Al menos seis personas murieron y 26 resultaron heridas.

Crimo, quien creció en Highland Park, vivía en un departamento detrás de la casa de su padre, Bob Crimo, dueño de una tienda de comidas y se había postulado contra Rotering para la alcaldía en 2019.

El tío del detenido, Paul Crimo, dijo a CNN que su sobrino era una "persona tranquila y solitaria".

"No vi señales que indicaran que haría algo como esto", agregó.

No obstante, admitió que no disfrutaba interactuar con su sobrino: "Me junto con él, pero realmente no me gusta relacionarme con él".

Personalidad oscura

A pesar de la percepción general de que Crimo era apenas un joven introvertido, su personalidad en línea ofrecía señales preocupantes.

Blanco, delgado, con una barba irregular, el muchacho exhibe varios tatuajes en el cuello y la cara, incluyendo uno sobre la ceja izquierda con la palabra "Awake" (Despierto), una referencia a su nombre artístico.

Se presentaba a sí mismo como músico y era conocido con el apodo en interenet de "Awake the Rapper".

Publicó sus canciones y videos musicales en Spotify y YouTube y tuvo un seguimiento modesto.

Pero en un video, las imágenes dibujadas por computadora muestran una figura con equipo táctico disparando un rifle a una persona arrodillada que suplica clemencia.

Otro video muestra a Crimo en un salón de clases, con casco y chaleco, de pie junto a una bandera estadounidense mientras arrojaba balas al piso. Una voz en off dice: "Necesito hacerlo. Es mi destino".

En otro clip, Crimo expresa: "Odio cuando otros reciben más atención que yo en Internet".

Los videos y canciones en su mayoría fueron eliminados de YouTube y Spotify.

Las páginas de las redes sociales de Crimo también fueron eliminadas, pero las fotos archivadas de sus cuentas parecen mostrarlo junto a otras personas en un mitin del entonces presidente Donald Trump (2017-2021), vistiendo como un personaje del popular "Donde está Wally".

En otra, parece tener una bandera de Trump sobre sus hombros.

Crimo "parece haber tenido intenciones de violencia durante mucho tiempo, incluso ilustrándola" en sus videos, sostuvo Emerson Brooking, investigador del grupo de expertos Atlantic Council, que se especializa en el uso del extremismo de Internet y las redes sociales.

Pero incluso con las aparentes imágenes pro-Trump, "hasta ahora 'no' parece que fuera un simpatizante partidario o ideológico", dijo Brooking en Twitter, haciendo una distinción con los trágicos tiroteos masivos registrados recientemente en Buffalo, Nueva York y Uvalde, Texas.