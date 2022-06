Blinken acusa a Cuba, Venezuela y Nicaragua de criminalizar el periodismo

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, acusó este martes a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de criminalizar el periodismo, y aseguró que su país invierte para proteger la libertad de prensa en el continente.



"En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo independiente es un crimen", aseveró durante un diálogo con motivo de la Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Los Ángeles (Estados Unidos).



Precisamente, Estados Unidos, anfitrión del evento, no ha invitado a la cumbre a las autoridades cubanas, venezolanas ni nicaragüenses al considerar que no respetan la democracia.



La exclusión de estos tres países ha provocado la protesta de algunos mandatarios de la región, como el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien canceló su asistencia.



Blinken puso los ejemplos de los periodistas y opositores nicaragüenses Miguel Mora y Miguel Mendoza, quienes "están injustamente encarcelados" y fueron sentenciados bajo "una legislación abusiva".



También denunció que los periodistas independientes en Cuba "están sujetos a sistemáticos abusos", incluidos arrestos domiciliarios durante semanas.



El titular de la cartera estadounidense de Exteriores lamentó que al menos 16 periodistas han sido asesinados en América en 2022, y citó los casos de las mexicanas Yesenia Molliendo y Sheila Johana García, asesinadas en Veracruz en mayo.



"No hay ninguna otra región en el mundo más peligrosa para los periodistas", dijo Blinken, quien criticó que en muchos países se da el mensaje de que "estos crímenes se pueden cometer en impunidad".



Además, recriminó que hay Gobiernos que impulsan "leyes que anulan la libertad de expresión", y citó el régimen de excepción decretado en El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, tampoco ha acudido al encuentro hemisférico.



Ante esto, Blinken aseguró que Estados Unidos "trabaja a lo largo de toda la región para fortalecer el estado de Derecho", formando a jueces y fiscales sobre los crímenes contra periodistas.



Además, indicó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) invertirá 9 millones de dólares para un fondo global de defensa de periodistas y medios de comunicación.