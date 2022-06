El príncipe Harry y Meghan comparten una foto de su hija Lilibeth en su primer cumpleaños

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, han publicado una fotografía de su hija pequeña Lilibet con motivo de su primer cumpleaños.

La instantánea aparece en la cuenta oficial de Twitter del nieto de la reina Isabel II acompañada de un texto en el que se lee: "aquí hay una foto adorable de Lilibet, en su primer cumpleaños el sábado en Frogmore Cottage en la finca del Castillo de Windsor".

La hija pequeña de Harry y Meghan aparece sentada en la hierba en los jardines del castillo de Windsor, una de las residencias oficiales de la reina Isabel II, con vestido azul y lazo blanco en el pelo.

La instantánea debió ser tomada durante la visita que el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle realizaron el pasado fin de semana a Londres, acompañados de sus dos hijos, para participar en los actos con motivo del jubileo de platino de la reina.

Destacados miembros de la familia real británica desearon el pasado sábado un feliz cumpleaños a Lilibet Mountbatten-Windsor, nacida en California, en Estados Unidos, y que además era la primera vez que conocía a su bisabuela.

Los duques de Sussex decidieron ponerle a su hija Lilibet en honor a Isabel II, a la que llamaban así cuando era pequeña, sobre todo su abuelo, el rey Jorge V.

Durante los festejos por los 70 años del reinado de Isabel II, ni Lilibet ni su hermano, Archie, de 3 años, fueron vistos en público, a diferencia de sus padres, que acudieron a la misa de Acción de Gracias en honor de la reina que tuvo lugar en la catedral de San Pablo, en Londres.

