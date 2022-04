Caen acciones de empresa vinculada a red social de Trump

AP

Nueva York

Las acciones de una compañía que planea adquirir la nueva red social de Donald Trump se desplomaron el lunes ante reportes de que dos de sus principales ejecutivos dejaron la empresa, sumándose a las pérdidas de la semana pasada, cuando anunció que no cumpliría el plazo para presentar sus estados financieros anuales.

Las acciones de Digital World Acquisition Corp. cayeron más de 10% el lunes tras un reporte de Reuters de que el director de tecnología y el director de de producto, habían dejado la compañía. El reporte citaba fuentes anónimas.

Ninguno de los ejecutivos respondió a peticiones de comentarios hechas por The Associated Press, pero una persona cercana a la compañía, que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a dar declaraciones públicas, confirmó la salida de ambos.

De momento se desconocen los motivos por los que el director de tecnología, Josh Adams, y el de producto, Billy Boozer, decidieron dejar la empresa, pero la decisión se produce en un momento delicado para la compañía, que atraviesa problemas para atraer suscriptores.

La semana pasada, la compañía entregó documentos según los cuales sus contadores necesitan más tiempo para revisar las cifras financieras antes de presentar su informe anual.

Es común que las empresas pidan prórrogas para presentar sus reportes, pero la noticia agravó la preocupación de los inversionistas luego del accidentado debut en febrero de la aplicación Truth Social, que estuvo plagado de interrupciones y largas esperas para tener acceso.

Hasta el lunes, casi 1,5 millones de posibles suscriptores seguían a la espera de obtener acceso.

Los precios de las acciones rebasaron los 100 dólares a finales del año pasado, después de que Digital World anunció sus planes de adquirir la compañía Trump Media & Technology Group, que desarrolló la app Truth Social.

Las acciones de Digital World cerraron el lunes en 56,94 dólares, perdiendo más de un tercio de su valor en un mes.

La semana pasada, los dos hijos adultos de Trump comenzaron a publicar en la plataforma. “¡Siento que toda la pandilla se ha reunido otra vez!” escribió Eric Trump.

“¿Quién está listo para algo de verdad?”, preguntó Don Jr. ese mismo día.

Pero el mayor atractivo de Truth Social, el expresidente, no ha publicado nada después de que hace más de un mes y medio escribió: “Prepárense. ¡Su presidente favorito los verá pronto!”

Truth Social ascendió al tope de las apps disponibles en la tienda de Apple cuando salió al mercado para un número limitado de suscriptores en febrero. Pero desde entonces ha caído estrepitosamente y ya ni siquiera está entre las 200 más populares.