Ortega expulsa de Nicaragua al representante de la Cruz Roja

AP

Nicaragua

El gobierno de Nicaragua expulsó del país al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess, según reveló el jueves una integrante del organismo humanitario que dijo desconocer las razones de tal medida.

“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa”, dijo a The Associated Press María Cristina Rivera, portavoz de la entidad.

Agregó que pese a esta situación, “el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegado a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”.

El retiro del país de Thomas Ess se suma a la reciente expulsión del Nuncio Apostólico en Managua, monseñor Waldemar Sommertag, decisión que causó “sorpresa y dolor” entre las autoridades del Vaticano. Igual que en aquel caso, el gobierno de Daniel Ortega no ha confirmado la expulsión del delegado del CIRC ni ha dado a conocer los motivos de esa disposición.

La noticia causó sorpresa en medios diplomáticos debido a que hace solo unos días, el pasado 13 de marzo, el gobierno de Ortega otorgó la orden “José de Marcoleta” en el grado de “Gran Cruz”, al jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central, Jordi Raich. Al entregar la condecoración, el canciller nicaragüense Denis Moncada destacó que Raich mantuvo durante cuatro años “una colaboración respetuosa” y “una visión de acompañamiento a las prioridades del gobierno” nicaragüense.

Tras las protestas sociales contra Ortega en 2018, miembros del CICR en Nicaragua realizaron visitas a opositores encarcelados para velar por su salud y seguridad, aunque sus gestiones siempre se mantuvieron bajo permanente silencio, un comportamiento que la institución aplica a nivel internacional.

Según la oposición nicaragüense, en la cárceles del país hay actualmente más de 170 “presos políticos”, entre ellos unos 40 dirigentes opositores, periodistas, empresarios, exdiplomáticos y siete exaspirantes a la Presidencia arrestados durante la campaña electoral de 2021, tras la cual Ortega volvió a reelegirse.

En un comunicado, la Asociación de Familiares de Presos Políticos expresó su “condena” a la expulsión de Ess y destacó la labor que el CICR y su delegado en Managua realizaron en apoyo y acompañamiento a los reos de conciencia y a sus familias desde 2018.

Al expulsar al representante de la Cruz Roja Internacional, “el régimen de Ortega y Murillo ha cometido una nueva violación de los derechos humanos”, señaló el documento.