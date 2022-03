EEUU: Niños migrantes solos podrán solicitar asilo

AP

ATtlanta

Los niños migrantes no acompañados que tratan de ingresar a Estados Unidos ya no verán denegada su oportunidad de solicitar asilo, bajo una nueva directriz anunciada por las autoridades de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, al anunciar el cambio el viernes por la noche, dijeron que “la expulsión de niños no ciudadanos no acompañados no es necesaria para proteger la salud pública”.

El cambio fue anunciado poco antes de que iba a entrar en vigor una orden judicial que le habría permitido al gobierno de Joe Biden expulsar a los niños no acompañados que soliciten asilo, bajo la autoridad de la orden Título 42, que fue introducida en marzo del 2020 para prevenir la trasmisión del coronavirus. La orden sigue en vigor para adultos y familias con niños.

Pruebas y otras medidas preventivas permiten que los niños que viajan solos sean dejados bajo la responsabilidad de patrocinadores en Estados Unidos, dijeron los CDC. Los patrocinadores suelen ser familiares.

Un juez federal falló en una demanda presentada por el estado de Texas que los CDC no habían explicado por qué los niños que viajaban solos estaban exceptuados de la Título 42 y le dio al gobierno una semana para apelar. En lugar de ello, los CDC simplemente levantaron la orden, pero solamente para los niños no acompañados.

Migrantes han sido expulsados más de 1,6 millones de veces bajo la orden, que lleva el nombre de una ley de salud pública de 1944. Biden ha mantenido la orden en vigor, pero decretó una excepción para los niños no acompañados en sus primeros días en la presidencia.

Demócratas prominentes y grupos de activistas han estado presionando por el fin de la Título 42 para todos los migrantes. “No es una forma humana ni eficaz de proteger nuestra frontera”, dijo el senador demócrata Dick Durbin en un tuit el viernes.