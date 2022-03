Senador de Estados Unidos pide el asesinato de Putin

El veterano senador estadounidense Lindsey Graham pidió en una entrevista televisiva el jueves que "alguien en Rusia" asesine al presidente Vladimir Putin tras la invasión lanzada contra Ucrania.

"¿Cómo termina esto? Alguien en Rusia debe levantarse (...) y acabar con este tipo", dijo el senador en la conservadora cadena Fox News.

Después repitió este mensaje en una serie de tuits, asegurando que "la única gente que puede arreglar esto es el pueblo ruso". "¿Hay un Bruto en Rusia?", dijo en referencia a uno de los asesinos de Julio César.

El antiguo candidato presidencial por el Partido Republicano también se preguntó si existía "un coronel Stauffenberg más exitoso" en el ejército ruso, en alusión al oficial alemán que intentó matar a Adolf Hitler en 1944.

"Estarías haciendo un gran servicio a tu país y al mundo", añadió.

El senador por Carolina del Sur, con casi 20 años en el cargo, había presentado durante la jornada una resolución de condena al presidente ruso y a sus comandantes por cometer "crímenes de guerra" y "crímenes contra la humanidad".

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service.