Sanciones permiten a Rusia seguir exportando petróleo y gas

AP

Washington, EE.UU.

Hay una excepción marcada en las sanciones anunciadas por el presidente Joe Biden contra Rusia: El petróleo y el gas seguirán saliendo de ese país, que seguirán recibiendo dinero a cambio.

Tras la invasión rusa de Ucrania, Biden defendió su decisión de exceptuar los productos energéticos “a fin de limitar los efectos en la capacidad del pueblo estadounidense de comprar gasolina”.

Pero algunos, expertos, académicos y otros que eliminan la industria medular de la economía rusa limitan fuertemente la eficacia de las sanciones, y podrían incluso soportar la postura del presidente ruso Vladimir Putin.

“Las exportaciones energéticas lo son todo”, expresó Adam Tooze, historiador de la Universidad de Columbia y experto en la política y la economía de Europa.

Los políticos en Estados Unidos y Europea “decidieron exceptuar al único sector que realmente podría ser decisivo. Yo no creo que Rusia no se da cuenta. Esto posiblemente les está diciendo que Occidente realmente no tiene ganas de pelear muy duro por Ucrania”, agregó Tooze.