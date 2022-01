Cristina Fernández dice que ahora no hay golpes militares sino judiciales

EFE

Honduras

La vicepresidenta y exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo este miércoles en Honduras, en donde asistirá a la investidura presidencial de la izquierdista Xiomara Castro, que ahora los golpes de Estado en América Latina no los dan los militares sino "jueces educados".

Antes eran "golpes militares", ahora son "golpes judiciales", enfatizó Fernández en la conferencia "Los pueblos siempre vuelven", que dictó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unan), en la víspera de la investidura de la izquierdista Xiomara Castro.

Fernández de Kirchner repasó el golpe de Estado que el 28 de junio de 2009 sufrió el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y la lucha que desde entonces libró su esposa, Xiomara Castro, en las calles, hasta llegar mañana a asumir como presidenta del país.

La vicepresidenta cuestionó a los militares al señalar que, cuando Zelaya intentaba reformas constitucionales, que no eran vinculantes, lo derrocaron aduciendo que violentaba la Constitución, pero que no hicieron lo mismo cuando el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, logró la reelección en noviembre de 2017, cuando la carta magna no lo permite.

También se refirió a las luchas libertarias que han dado los pueblos latinoamericanos, desde el "colonialismo de las potencias europeas", pasando por los golpes de Estado, el neoliberalismo, el narcotráfico y los grandes bancos que se han enriqueciendo lavando su dinero.

Entre los invitados a la conferencia figuraron los expresidentes Fernando Lugo, de Paraguay, y Dilma Rousseff, de Brasil, lo mismo que representantes del Foro de Sao Paulo y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), entre otros. Además, una hija del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.

Fernández de Kirchner subrayó que en el presente siglo también han surgido retrocesos como en el siglo XX, pero ya no con golpes militares, porque "ya no es necesario llevar militares a la Escuela de las Américas" -en referencia a la organización para instrucción militar de EE.UU-.

"Ahora hay que llevar jueces educados en foros que se financian de la misma manera que se financiaban los golpes de Estado", recalcó.

"NO ES FÁCIL SER PRESIDENTA"

Cristina Fernández, que fue mandataria de Argentina entre 2007 y 2015, dijo además que en la reunión que tiene prevista con Xiomara Castro le subrayará que ese cargo "no es fácil", entre otras cosas porque en los países latinoamericanos sigue prevaleciendo una cultura machista.

"Le diré que no es fácil ser presidenta mujer porque todavía hay en nuestra sociedad, en nuestros compañeros, cierto resabio" y una actitud "patriarcal que nosotros le llamamos machismo", enfatizó la ahora vicepresidenta.

Además, llamó a los hondureños a que le ayudan a Castro porque "le espera una tarea difícil"

"Espero que todos ustedes ayuden mucho a la compañera Xiomara porque le espera una tarea difícil, doblemente difícil por ser mujer, pero convencida de que va poder sacar adelante a su país porque la vi pelear, por su compañero, en las calles, ir y venir y finalmente la vamos a ver jurar como presidenta", indicó.