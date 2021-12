Otros 3 misioneros estadounidenses fueron liberados en Haití y 12 siguen secuestrados

EFE

Washington, Estados Unidos

Otros tres misioneros norteamericanos secuestrados en octubre por una banda armada en Haití fueron liberados y están a salvo, mientras que doce permanecen privados de libertad, aseguró este lunes la congregación religiosa a la que pertenecen todos ellos, Christian Aid Ministries (CAM).

Con la liberación de estos tres misioneros, ya son cinco en total los que han sido puestos en libertad.

Los misioneros y sus familiares, entre los que había 16 estadounidenses y un canadiense, fueron secuestrados el pasado 16 de octubre después de visitar un orfanato a las afueras de la capital haitiana.



"Como ya ocurrió en la anterior liberación, no podemos facilitar los nombres de las personas liberadas, ni las circunstancias de la liberación ni ningún otro detalle", indicó la asociación de misioneros, con sede en el estado de Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos.



El grupo, que incluía a cinco niños, cayó en manos de la banda criminal 400 Mawozo, una de las más peligrosas de Haití y que controla el distrito de Croix-des-Bouquets, en el que fueron raptados.



El Buró Federal de Investigaciones (FBI) envió desde el primer momento agentes a Haití para tratar de localizarlos, pero el Gobierno estadounidense dejó claro en todo momento que no negociaría con los captores, que pedían un rescate de 17 millones de dólares, uno por cada uno de los secuestrados.



El Centro de Análisis y de Investigación en Derechos Humanos (CARDH), una ONG que se ha especializado en seguir los casos de secuestros, reveló que los 400 Mawozo también exigen la liberación de uno de sus cabecillas, que cumple condena en la Penitenciaria Nacional.



Los secuestros indiscriminados se han convertido en algo habitual en Haití y se han disparado especialmente en los últimos meses, tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, ocurrido el 7 de julio y que causó gran inestabilidad en el país.



El CARDH ha contabilizado 803 secuestros entre enero y finales de octubre, incluyendo a 54 extranjeros de cuatro países, pero no es habitual que los rehenes pasen tanto tiempo secuestrados como ha ocurrido en el caso del grupo norteamericano.