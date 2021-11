Caos en el aeropuerto de Atlanta: una persona agarra una pistola en una bolsa y se dispara

AP News

Georgia, Estados Unidos

Un pasajero que se sometía a una búsqueda en el principal control de seguridad del aeropuerto de Atlanta metió la mano en una bolsa, agarró un arma de fuego y estalló, causando caos entre los viajeros y provocando una parada temporal en tierra en los vuelos el sábado por la tarde, dijeron las autoridades.

El pasajero corrió inmediatamente desde el punto de control y huyó por la salida del aeropuerto, dijo la Administración de Seguridad en el Transporte en un comunicado, agregando que no fue un incidente de tirador activo.

La descarga, descrita como accidental, causó un frenesí en las redes sociales cuando los viajeros alarmados publicaron videos en Twitter y otros sitios en línea de los momentos de caos en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, uno de los más activos del país.

Tres personas resultaron heridas en el caos, pero las heridas no ponían en peligro la vida y nadie recibió disparos, dijo la TSA sin dar más detalles.

Los usuarios de las redes sociales dijeron que la interrupción significó largas filas y vuelos perdidos para algunos después. El incidente se produce antes de la temporada alta de viajes de vacaciones de Acción de Gracias, ya que los viajeros todavía enfrentan las frustraciones y preocupaciones de viajar de manera segura durante la pandemia de COVID-19 en curso.

No se supo de inmediato si el pasajero que huía fue detenido posteriormente o si se recuperó el arma de fuego. Pero las operaciones del aeropuerto se interrumpieron durante al menos dos horas mientras continuaba la investigación. Ni los pasajeros ni los empleados corrían peligro, dijeron funcionarios del aeropuerto.

La TSA remitió todas las preguntas adicionales a la policía de Atlanta, que no tuvo una actualización inmediata el sábado por la noche sobre el paradero del pasajero. Un mensaje de correo electrónico de Associated Press a la policía de Atlanta no fue respondido de inmediato.

El comunicado de la TSA dijo que el pasajero estaba a punto de someterse a una búsqueda de equipaje por parte de un funcionario a la 1:30 pm en el punto de control principal del aeropuerto después de que un escaneo de rayos X detectara lo que se describió como un "artículo prohibido".

“Le aconsejó al pasajero que no tocara la propiedad, y mientras abría el compartimiento que contenía el artículo prohibido, el pasajero se abalanzó dentro de la bolsa y agarró un arma de fuego, momento en el que se disparó. El pasajero luego huyó de la zona ”, según el comunicado .

Las autoridades no han confirmado si fue uno o cuántos disparos se dispararon. Pero los funcionarios del aeropuerto y la TSA dijeron que decidieron imponer una parada temporal en tierra en el aeropuerto mientras la policía de Atlanta investigaba.

La policía de Atlanta dio el visto bueno y las operaciones normales se reanudaron en el aeropuerto a las 3:30 pm Posteriormente, la TSA dijo que todos los pasajeros en el aeropuerto fueron revisados ??nuevamente.

El Atlanta Journal-Constitution informó que los usuarios de las redes sociales se apresuraron desde el aeropuerto en medio del caos después de escuchar el ruido del disparo. Un video publicado en Twitter mostraba a personas saliendo corriendo de la terminal, algunas mirando hacia atrás con ansiedad.

“Este incidente subraya la importancia de revisar las pertenencias personales en busca de artículos peligrosos antes de partir hacia el aeropuerto”, dijo el comunicado de la TSA, que calificó como “un error muy costoso” para los pasajeros que intentan abordar un vuelo con ellos.

Los pasajeros atrapados con armas de fuego en los puntos de control del aeropuerto enfrentan una sanción civil. La TSA dice que se pueden permitir armas de fuego en el equipaje facturado cuando están descargadas y empacadas en un estuche cerrado con llave.

El mes pasado, los funcionarios federales informaron un aumento en las incautaciones de armas de fuego en el aeropuerto de Atlanta, parte de un año récord para la cantidad de armas detectadas en los puntos de control de seguridad del aeropuerto.

La Administración de Seguridad en el Transporte dijo que incautó 391 armas de fuego en el aeropuerto Hartsfield-Jackson en los primeros nueve meses de 2021. Eso es más que las 220 del año pasado, cuando el número de pasajeros disminuyó significativamente debido a la pandemia. Pero también es un gran salto desde 2019, cuando se incautaron 323 armas de fuego en Atlanta.

En todo el país, dijo la TSA, había impedido que 4.495 pasajeros de aerolíneas llevaran armas de fuego en sus vuelos para el 3 de octubre de este año, superando el récord anterior de 4.432 armas de fuego atrapadas en los puntos de control en todo 2019.

La agencia anunció las cifras de 2021 en un comunicado de prensa y señaló que el récord se produce a pesar de una caída continua de pasajeros debido a la pandemia. El comunicado no ofreció una explicación o teoría sobre el aumento en las incautaciones de armas.

Hartsfield-Jackson es uno de los aeropuertos más concurridos del país, aunque otros aeropuertos de EE. UU. Rivalizan con sus números de control de pasajeros. El Aeropuerto Internacional de Dallas Forth Worth ocupó el segundo lugar en la lista de la TSA, con 232 armas de fuego incautadas hasta el 3 de octubre.