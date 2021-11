Disminución de restricciones de viaje por Covid permite que los seres queridos se reúnan

AP News

Los Ángeles, Estados Unidos

Para Erin Tridle y su novio, fue amor a primera vista. Se conocieron mientras el estadounidense viajaba por Francia en el verano de 2019. Dijeron: "Te amo", el segundo día. "La gente nos dice que es como algo de una película", dijo.

Cuando Tridle regresó a su casa en Los Ángeles, comenzaron una relación a larga distancia, pasando tiempo juntos cuando podían. Luego, la pandemia golpeó, separándolos indefinidamente cuando los países bloquearon los viajes.

"La incertidumbre de no saber cuándo volveríamos a estar juntos fue una de las cosas más difíciles por las que he pasado", dijo Tridle.

Las restricciones de viaje que han cambiado vidas se relajarán el lunes, cuando entren en vigencia nuevas reglas que permitan viajar en avión desde países previamente restringidos, siempre que el viajero tenga prueba de vacunación y una prueba de COVID-19 negativa. Los viajes por tierra requerirán prueba de vacunación, pero no prueba.

Eirini Linardaki ya estaba en París el viernes, desde su casa en Creta hasta su pareja de siete años en la ciudad de Nueva York en una serie de cuatro vuelos. El artista visual dijo que las restricciones de viaje eran especialmente duras para las personas en relaciones no tradicionales. Pero a los 45 años, no es tan fácil para ella simplemente mudarse a Estados Unidos.

“Tengo hijos y una carrera, y también lo tengo a él”, dijo. "Lo amo, así que tengo que hacer que encaje en la estructura de mi vida".

Los seres queridos se han perdido las vacaciones, los cumpleaños y los funerales, mientras que los viajes aéreos no esenciales estaban prohibidos en una larga lista de países que incluye la mayor parte de Europa, Brasil y Sudáfrica. Los cierres en los cruces terrestres con México y Canadá han devastado las ciudades fronterizas donde viajar de ida y vuelta, a veces a diario, es una forma de vida.

Antes del cierre de la frontera, la profesora de la universidad de Montreal, Gina Granter, y su pareja en la ciudad de Nueva York se veían al menos dos veces al mes. Ahora, entre los cierres, las reglas de cuarentena y otras restricciones, han logrado verse solo tres veces desde el comienzo de la pandemia.

Cuando su pareja finalmente pudo viajar para verlos después de perderse el segundo cumpleaños de su hija, la niña no lo recordaba, dijo Granter.

“Tengo un hermano llamado Steven, y ella llamaba a su padre 'otro Steven' u ocasionalmente 'abuelo'”, dijo Granter. "No recordaba haber estado con él en Nueva York".

Con la reapertura, Granter, de 42 años, espera con ansias las visitas regulares de fin de semana nuevamente y planea un largo viaje a Nueva York en Navidad.

“Hubo noches angustiadas y fue muy difícil”, dijo.

Para muchos, una de las cosas más frustrantes sobre las restricciones de viaje ha sido su naturaleza aparentemente arbitraria, dijo Edward Alden, miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores. La lista de países restringidos no coincide necesariamente con los lugares con los peores brotes de COVID-19. Y Alden no ve lógica en restringir los viajes por tierra pero no los viajes por aire en América del Norte.

"Hubo mucha ira pública", dijo. “Mucha gente estaba dispuesta a aceptar restricciones, pero no la falta de fundamento y lógica, particularmente para parejas y familias separadas por largos períodos”.

Había formas de evitar las restricciones, pero a menudo eran difíciles y costosas. Por ejemplo, la prohibición de los viajes aéreos no restringió a los ciudadanos de esos países, sino que viajaron desde esos países.

Para Bárbara Feitoza de Brasil, eso significó quedarse dos semanas en Colombia, donde no conocía a nadie y no hablaba el idioma, para poder viajar a los Estados Unidos para estar con su novio en marzo. Era su primer viaje internacional y dijo que era aterrador volar en el punto álgido de la pandemia.

La ingeniera civil de 28 años de fuera de Río de Janeiro estaba trabajando cuando se enteró de que Estados Unidos se estaba preparando para eliminar sus restricciones de viaje. Feitoza dijo que estaba "eufórica", saltando de su asiento mientras sus colegas la miraban desconcertados.

Algunos de los que se separaron de sus seres queridos encontraron apoyo en un grupo en línea llamado Love Is Not Tourism. Entre ellos estaba Linardaki, quien dijo que estaba impresionada por la variedad de circunstancias de las personas.

“No se trata solo de personas de 20 años”, dijo. “Había gente que se conocía desde hacía muy poco tiempo, gente que se conocía desde hacía años, gente que tenía 65 o 70 años. La gente de todo el mundo estaba unida por esta dificultad ".

En cuanto a Tridle y su novio, esperan casarse en un par de años y vivir en el mismo país. Pero por ahora, el joven de 30 años solo espera que pueda visitarlo en Navidad.

“Estoy muy emocionada de que vuelva a Estados Unidos para que podamos pasar un buen rato juntos aquí”, dijo.