Perú reporta 86 casos de variante mu en 14 regiones del país

EFE

Perú

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 86 casos de la variante mu del covid-19 en 14 regiones del Perú, aunque la predominante en el país sigue siendo gamma.



Con más de 2,1 millones de contagios en Perú, el INS del ministerio de Salud hace un seguimiento a las variantes que han ingresado al país y el impacto que están generando en los pacientes.



La infectóloga del INS Lely Solari explicó en una nota de prensa que la variante mu no está teniendo un crecimiento "significativo", pues la predominante es la gamma, seguida por lambda y delta.



"Es una variante que se encuentra presente en 39 países y observamos con cuidado ya que ha participado en la aparición de la segunda ola en Colombia", indicó.



El primer caso de la variante mu se presentó el 12 de mayo en la región sureña de Moquegua y alcanzó un pico de 37 casos en julio pasado.



"Hasta el momento, no hay estudios que determinen que la variante sea más transmisible o que genere enfermedad más severa", añadió Solari.



Sin embargo, resaltó que "esta variante presenta escape inmunológico a los anticuerpos neutralizantes del virus SARS-CoV-2, es decir, personas que ya han estado expuestas al virus o incluso vacunadas, pueden presentar la infección, pero ninguno llega a enfermedad severa".



Hasta el momento, una persona ha muerto, de los 198.420 fallecidos por la pandemia en Perú, por la variante mu, pero esta víctima no había recibido ninguna dosis de las vacunas disponibles en el país.



De otro lado, el ministerio de Salud informó que ha superado las 19 millones de dosis aplicadas de las vacunas contra el covid-19 a nivel nacional.

Un total de 10.721.005 personas recibieron la primera dosis, mientras que 8.439.644 personas ya tienen la pauta completa de la vacunación.



A partir del sábado se realizará un séptimo vacunatón en 11 regiones del país para que los mayores de 32 años reciban sus primeras dosis, en una jornada ininterrumpida que se extenderá hasta el domingo por la noche.