Ola de calor provoca deshielo "masivo" y récord de temperatura en Groenlandia

EFE

Copenhague, Dinamarca

Groenlandia ha registrado en los últimos días un deshielo "masivo" y temperaturas récord en el este de esta isla situada en el Atlántico Norte, según los últimos datos registrados por científicos daneses.



En este territorio autónomo bajo soberanía danesa, que posee la segunda capa de hielo más grande del mundo después de la antártica, se produjo un deshielo de más de veinte gigatoneladas de hielo, de acuerdo con Polar Portal, página web controlada por varios institutos científicos de Dinamarca.



El "evento" fue inferior en volumen a las marcas registradas en 2012 y en 2019, pero suficiente para inundar el estado de Florida (EEUU) con más de cinco centímetros de agua y con una área de deshielo superior a la de hace dos años.



La estación meteorológica de Ittoqqortoormiit midió ese mismo día 23,4 grados, récord para el este de Groenlandia, según informó hoy el Instituto Meteorológico Danés (DMI).



Las temperaturas elevadas obedecen a la combinación de altas presiones, sol y ausencia de viento, que provocaron que el aire no se moviese y se fuese calentando progresivamente.



"Aunque no hemos terminado con la segunda comprobación de las temperaturas registradas en julio, no hay motivo para poner en duda el récord medido en el aeropuerto de Nerlerit Inaat", consta en el comunicado.



El anterior récord databa de 2004, con 22 grados, mientras que la temperatura media en julio en esa zona en los últimos veinte años es de 6 grados.



El DMI señaló no obstante que las temperaturas en esa zona han regresado a valores más normales y que se han situado entre los 9 y los 14 grados. EFE