EEUU: Preocupa alza de COVID al director de salud pública

AP

Estados Unidos

El director de salud pública de Estados Unidos dijo el domingo que está preocupado por lo que se avecina, ya que los casos de COVID-19 están aumentando en todos los estados, millones de personas siguen sin vacunarse y una variante altamente contagiosa del coronavirus se propaga rápidamente.

Luego de señalar que casi todas las muertes por COVID-19 están ocurriendo actualmente entre las decenas de millones de personas que no se han inoculado, a pesar de la amplia disponibilidad de vacunas, el doctor Vivek Murthy pintó un panorama inquietante sobre lo que podría deparar el futuro.

“Estoy preocupado por lo que vendrá porque estamos viendo un aumento de casos entre las personas no vacunadas en particular. Y aunque, si estás vacunado, estás muy bien protegido contra la hospitalización y la muerte, desafortunadamente eso no es así si no estás vacunado”, dijo Murthy al programa “State of the Union” de la cadena CNN.

Los casos de COVID-19 en Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 17.000 a nivel nacional en un periodo de 14 días por primera ocasión desde finales del otoño, e históricamente un alza en las muertes le sigue a un repunte en las enfermedades. Gran parte del problema está siendo impulsado por la variante delta, que fue detectada primero en la India, y que desde entonces ha afectado a Gran Bretaña y otros países, dijo Murthy.

Aunque en Estados Unidos las cifras de casos y hospitalizaciones siguen muy por debajo de los niveles registrados en el peor punto de la pandemia al comenzar el año, Murthy señaló que el deterioro de la situación muestra la necesidad de convencer a la gente para que se vacune.

“Es la forma más rápida y más efectiva que tenemos para salir de esta pandemia”, comentó.

Aproximadamente 186 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, pero otros 90 millones que pueden hacerlo aún no han sido inoculados. Las autoridades están tratando de superar el rechazo entre algunos para vacunarse, sobre todo gente blanca conservadora que vive en zonas rurales, pero no está claro cómo lograrlo. Así que, mientras tanto, en algunos lugares se han vuelto a implementar medidas de salud pública que se habían dejado de lado.

En Las Vegas, algunos complejos turísticos y casinos volvieron a requerir que sus empleados porten mascarillas en respuesta a una recomendación emitida por las autoridades de sanidad en medio de un alza de COVID-19 en Nevada, que ocupa el quinto sitio entre los estados del país con la mayor cantidad de casos nuevos per cápita en las últimas dos semanas.

El sábado por la noche, el condado Los Ángeles volvió a restablecer las normas que requieren que todos usen mascarillas dentro de edificios públicos. En la zona de la Bahía de San Francisco, que tiene una de las mayores tasas de vacunación de California, las autoridades de salud han recomendado que todos vuelvan a portar mascarillas dentro de inmuebles, sin importar si están vacunados o no.

Pero en Alabama, un estado conservador en el que las hospitalizaciones por COVID-19 se han más que duplicado en un mes y sólo aproximadamente una tercera parte de la población está totalmente vacunada, las autoridades se han negado a restablecer las normas restrictivas de salud en todo el estado y a utilizar alicientes como loterías para impulsar las inoculaciones.

“Creo que lo mejor que podemos hacer es simplemente alentar a todo el mundo a utilizar su sentido común y a practicar la responsabilidad personal y hacer que ellos y sus familias estén a salvo”, dijo la gobernadora Kay Ivey a periodistas la semana pasada.